The Flash en difficulté : ils ont arrêté Ezra Miller

Hollywood

Ce n’est pas la première fois que l’acteur du film d’Andy Muschietti a des ennuis. Maintenant, c’était à cause d’une altercation qui s’est produite à Hawaï.

©IMDBLe Flash a été repoussé à 2023.

Ceux qui suivent de près le quotidien de Ezra Miller ils savent très bien que l’acteur a généralement des ennuis. Il y a quelque temps, une vidéo était devenue virale dans laquelle on le voyait perdre son sang-froid et répondre violemment à une femme, et maintenant il était de retour dans l’actualité en raison d’un problème qu’il avait eu pendant son séjour à Hawaï. le protagoniste de Éclat Il a été arrêté et la nouvelle s’est rapidement répandue.

Ceux qui ont révélé ce qui est arrivé à Ezra Miller Ce sont les officiers eux-mêmes qui étaient chargés de l’arrêter. Par un post de Facebook Dans le compte rendu officiel du département de police, ils ont raconté ce qui s’était passé et publié l’image de l’artiste après son arrestation. Les faits se sont produits ce dimanche, quelque temps après la livraison de Les Oscars.

L’acteur de 29 ans a été arrêté pour avoir explosé de colère dans un bar où, disait-on, il y avait des gens qui chantaient du karaoké. Après sa colère initiale, Meunier « Il a commencé à crier des obscénités et à un moment donné a arraché le micro d’une femme de 23 ans qui chantait au karaoké. ». Aussi, il a été révélé que « a sauté sur un homme de 32 ans qui jouait aux fléchettes ». L’acteur a été arrêté, inculpé et après avoir payé une caution, il a été libéré.

Dans la publication de la police d’Hawaï, il a été expliqué que l’incident s’était produit à South Hilo, dans l’un des bars locaux. L’acteur a été accusé d’inconduite et aussi pour « harcèlement », surtout pour l’attitude qu’il avait envers l’homme qui jouait aux fléchettes. La personne chargée de le dénoncer était le patron du bar, qui lui a demandé de se calmer mais n’a pas réussi à lui faire entendre raison. C’est alors que la police est intervenue, qui l’a libéré après avoir payé une caution de 500 €.

Mauvaise presse pour Les Animaux Fantastiques

Le fait dans lequel il est impliqué Ezra Miller Cela ne pouvait pas arriver à un pire moment. L’acteur est à quelques jours de revenir sur grand écran aux mains de Les Animaux Fantastiques 3où il se mettra dans la peau de Foi, un personnage puissant que certains veulent mener sur la voie du mal. Le film sortira en salles le 14 avril.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂