« The Flash »: de nouvelles images révèlent la Batmobile de Michael Keaton

Warner Bros Pictures continue avec le tournage de « The Flash », un film dans lequel Ezra Miller présentera sa première aventure solo en tant que speedster écarlate de DC Comics, qui semble introduire l’entrée du multivers dans la saga cinématographique à travers une adaptation libre de « Flashpoint « , l’une des histoires les plus représentatives du personnage.

Sous la direction d’Andy Muschietti, le film présentera le retour de l’une des icônes les plus importantes du cinéma de super-héros, Michael Keaton, qui reprendra le manteau du chevalier de Gotham City. Une nouvelle série d’images divulguées révèle un premier aperçu de la Batmobile et de la Batcave, qui sont toutes deux très similaires à celles utilisées dans les films réalisés par Tim Burton il y a un peu plus de 30 ans.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom DeLonge donne des détails sur ses débuts de réalisateur

En plus de présenter une nouvelle image de Miller dans le rôle de Barry Allen, les photos présentent également une superbe image du corps entier de Sasha Calle, qui fait ses débuts dans l’univers étendu de DC sous le nom de Kara Zor-El, alias. comme Supergirl.

Le retour de Michael Keaton en tant que Batman a été l’un des premiers détails officiels révélés sur le film, provoquant une grande euphorie et excitation parmi les fans, puisque cette incarnation fait partie du même canon présenté dans « Batman » et sa suite « Batman Returns ». ”, La performance de Keaton offrira donc quelques indices sur ce qui est arrivé à son personnage après la dernière fois que nous l’avons vu à l’écran.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 sera le volet le plus lourd de la saga

Comme si le retour de Michael Keaton dans le rôle de Batman n’était pas assez de nostalgie pour les fans de DC, Warner Bros a également préparé à travers ce film le retour de Ben Affleck dans le personnage, faisant officiellement ses adieux à son interprétation de Bruce Wayne après sa participation à 2017 avec « Justice League », un événement qui aura sans aucun doute une grande charge émotionnelle pour les fans de son interprétation.

« The Flash » comportera également des performances de Kiersey Clemons dans le rôle d’Iris West, que nous avons pu voir dans « Zack Snyder’s Justice League » plus tôt cette année, ainsi que Maribel Verdú et Ron Livingston dans le rôle de Nora et Henry Allen, les parents de Barry. Andy Muschietti a écrit le scénario avec Christina Hodson (Birds of Prey). Le film a une date de sortie prévue pour le 4 novembre 2022.