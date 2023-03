The Flash annonce la date de sortie du dernier épisode

Cela fait plus de 10 ans que Flèche frapper l’écran sur The CW, donnant le coup d’envoi de l’univers de la télévision DC. Un peu plus tard, Le Éclair a fait ses débuts pour l’accompagner, marquant le début définitif de l’Arrowverse. Maintenant, neuf ans après sa première, les aventures de Grant Gustin en tant qu’homme le plus rapide du monde, l’histoire présentera son dénouement.





Sorti en 2014, Les Flash est rapidement devenu un succès retentissant. Ses premières saisons ont été acclamées par la critique et adorées par les fans de DC, qui ont placé Gustin en tête de liste des représentations du personnage. En fait, lorsque les conflits autour d’Ezra Miller ont commencé, beaucoup ont demandé que l’ancien Joie star le remplace et donne vie au héros populaire sur grand écran.

En route vers sa fin, Le flash a déjà commencé à diffuser sa dernière saison et a également terminé le tournage du dernier épisode, qui sortira sur The CW le 24 mai. Oui, le chapitre 13, qui marquera la dernière course de Barry Allen de Gustin, arrivera dans moins de trois mois. .





À quoi s’attendre de la dernière saison de Flash ?

Pour ce dernier opus, la série connaîtra plusieurs retours. Pour commencer, Stephen Amell reviendra jouer Oliver Queen. Il est rejoint par David Ramsey dans John Diggle, Keiynan Lonsdale dans Wally West, Sendhil Ramamurthy dans Bloodwork, Matt Letscher dans Reverse-Flash, Jessica Parker Kennedy dans XS, John Wesley Shipp dans Jay Garrick et Teddy Sears dans Zoom.

Rick Cosnett, qui incarnait Eddie Thawne dans le premier volet, reviendra également pour incarner un méchant mythique. L’acteur deviendra Cobalt Blue, l’un des méchants que les fans réclament le plus depuis le début du show.

Actuellement, Barry et son équipe se retrouvent face à un autre ennemi surprenant : Red Death, incarné par une autre ancienne star d’Arrowverse, Javicia Leslie, la star principale de Batwoman. Quant à l’avenir du personnage, le Scarlet Speedster reviendra sur grand écran en juillet avec la première de Le flash, le film solo tant attendu d’Ezra Miller qui servira de redémarrage pour le nouveau DCU. Au-delà de cela, on ne sait pas quand, comment ou avec quel visage on reverra le célèbre héros.

Le flash adapte l’un des arcs les plus célèbres du personnage, Flashpoint, dans lequel Barry revient dans le passé en utilisant la Speed ​​​​Force pour empêcher la mort de sa mère, changer sa réalité et mettre le monde entier en danger. Cette histoire a également été adaptée dans la série.