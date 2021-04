« The Flash » a enfin commencé le tournage

Après une longue attente, la production de « The Flash » a enfin commencé. Vendredi dernier (16 avril), Deadline a souligné qu’Andy et Barbara Muschietti, respectivement réalisateur et producteur duo de frères, ont formé la société de production Double Dream, mentionnant dans le rapport qu’à travers elle, ils ont commencé la production de « The Flash » à Londres.

Il est également noté que les rapports précédents indiquaient que « The Flash » aurait été programmé par Warner Bros Pictures pour commencer la production en avril. De plus, Barbara aurait déjà publié à travers ses réseaux sociaux une photographie extérieure à l’une des scènes sonores avec la description « Le plaisir est à l’intérieur »

Récemment, la production a commencé à présenter plus de mises à jour sur leurs préparatifs de tournage. John «DJ» Desjardin, superviseur des effets visuels sur «Godzilla vs Kong» et «Zack Snyder’s Justice League» a révélé sa participation au film dans une interview avec The Art of VFX.

Il y a également eu de nouvelles nouvelles concernant son casting, confirmant que Ron Livingston sera en charge de prendre le rôle de Henry Allen, en remplacement de Billy Crudup, qui a joué le personnage dans la version commerciale et Zack Snyder de « Justice League », vu dans le besoin d’abandonner la bande en raison de problèmes de planification.

Ezra Miller reprendra le rôle de Barry Allen, comptant sur le retour de Ben Affleck pour prendre une dernière fois son rôle de Bruce Wayne / Batman, avec l’ajout que Michael Keaton prendra également la version du personnage qu’il a joué sous la direction de Tim Burton. Après la restauration de son rôle dans le « Snyder Cut », Kiersey Clemons assumera le rôle d’Iris West, l’amoureux de Barry.

Parmi les nouveaux personnages se trouve Sasha Calle dans le rôle de Kara Zor-El / Supergirl, tandis que Ian Loh jouera Barry Allen comme un enfant, tandis que Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso maintiennent des rôles secrets. Andy Muschietti réalise à partir d’un scénario de Christina Hodson, responsable de « Birds of Prey ». « The Flash » devrait sortir le 4 novembre 2022.