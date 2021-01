The Flaming Lips donne un concert avec le public à l’intérieur de bulles | 45S

La dernière alternative pour donner des concerts? The Flaming Lips a impressionné les mélomanes vivre en matérialisant votre idée pour pouvoir profiter d’un concert sans risquer d’attraper le covid-19: mettre le public dans des bulles géantes.

Cette idée a déjà été réalisée, mais à plus petite échelle, depuis juin 2020, lorsque le groupe s’est produit en direct dans une émission de télévision en utilisant cette façon particulière d’aller à un événement de masse. De même, en octobre de l’année dernière, ils ont annoncé que nous allions bientôt voir cela se produire, et ils l’ont fait.

Le groupe a été présenté à Criterion of Oklahoma, aux États-Unis, d’où ils viennent. Le public et les musiciens ont été introduits dans des bulles géantes pour pouvoir être dans le spectacle, ainsi que des ballons gonflables ornant la scène avec les mots « Fuck You, covid-19 ». Cela peut être vu dans les images que le groupe a téléchargées sur les réseaux sociaux.

Cependant, ce n’est pas la première fois que de nouvelles méthodes sont créées pour pouvoir effectuer des événements en direct avec la plus grande sécurité possible au milieu de cette crise sanitaire mondiale.

Comme nous nous en souvenons, l’industrie du concert a été sérieusement affectée en raison du nouveau coronavirus. Pour cette raison, différentes mesures ont été proposées pour que les spectacles reviennent tout en préservant l’intégrité des participants; par exemple: des restrictions comme « no poguear » dans les récitals, des propositions comme le « Marko System » pour les festivals, des initiatives comme #DesdeTuAuto au Mexique, une nouvelle façon d’organiser des événements massifs en Roumanie et même un procès « anti-coronavirus » assister à des concerts.