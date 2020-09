The Family Man Saison 2: Date de sortie exigeante, distribution, intrigue et plus encore !!!

Samantha Akkineni a choisi Instagram et a partagé avec une vidéo d’elle-même semblant extatique lorsqu’elle a révélé à propos de The Family Man Saison 2.

Attrait du sud Samantha Akkineni est sur le point de faire son introduction en hindi à l’aide de la série Web The Family Man deuxième saison. Le récit tourne autour de l’officier du groupe anti-terroriste, joué par Manoj Bajpayee. La célébrité de Baby est super excitée et ne peut pas rester calme à propos du doublage récemment terminé à cause de cela. La surprise est arrivée à Instagram et a été partagée avec une vidéo d’elle-même apparaissant super heureuse parce qu’elle montre: «C’est la plus excitation que vous puissiez remarquer dans ma tête. J’ai terminé le doublage de la séquence. Oh mon Dieu! C’est tellement kicka **!

Avant de montrer sa fonction, Sam a déclaré: «Le rôle que je joue dans la série est diamétralement différent de tout ce que j’ai fait auparavant. Cela va sûrement surprendre et plaire à mes amants. The Family Man met également en vedette Priyamani, Sharib Hashmi, Darshan Kumar, Sharad Kelkar, Sunny Hinduja, Shreya Dhanwantary, Shahab Ali, Vedant Sinha et Mahek Thakur.

Avant, lorsqu’elle était à Mumbai pour une occasion, Samantha a déclaré: «J’appréciais d’en faire partie.»

Elle a ajouté: “Je suis désolée, je comprends l’hindi mais je ne parlerai pas car je suis assez sud de l’Inde, j’aurai un accent … mais je sais très bien … je ne peux pas attendre la nouvelle paire de téléspectateurs pour voir mon travail”

#AskSam

Sam, j’ai hâte de te voir dans ‘The Family man season 2’… quand allons-nous te voir?@ Samanthaprabhu2 💓 – Jyoтнѕɴa (@josh_veeranki) 2 septembre 2020

Pendant ce temps, Samantha partagera l’espace de l’écran en utilisant Nayanthara dans leur prochain film, Kathu Vaakula Rendu Kaadhal. Le film a joué Vijay Sethupathi dans le personnage principal et a été écrit et réalisé par Vignesh Shivan.

