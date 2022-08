The Family Chantel Saison 4 Episode 14 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

La date de sortie de l’épisode 14 de la saison 4 de Family Chantel a été officiellement confirmée et pour cette raison, tous les fans de cette série la recherchent vraiment partout sur Internet. Donc, après avoir vu la curiosité des fans, j’ai décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous. Vous trouverez ici toutes les réponses à vos questions et si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous allons effacer tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 4 de The Family Chantel. Nous partagerons également plusieurs informations supplémentaires comme où regarder cette série, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore. Alors sans plus tarder, informons-nous de toutes ces choses ci-dessous.

Vous pouvez également lire sur: Flatbush Misdemeanors Saison 2 Episode 11 Date de sortie

Il s’agit d’une émission de télé-réalité américaine et le nom de sa société de production est Sharp Entertainment. Le premier épisode de cette émission est sorti le 22 juillet 2019 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

Il s’agit d’un spin-off de la franchise 90-Day suite à un couple individuel, LA FAMILLE CHANTEL. Le spectacle suivra Chantel Everett et Pedro Jimeno et au fur et à mesure que la série progressera, vous deviendrez plus curieux de savoir ce que vous verrez dans le prochain épisode. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de The Family Chantel Saison 4 Episode 14. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

The Family Chantel Saison 4 Épisode 14 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 4 de The Family Chantel. Le nom de l’épisode 14 est The End of Forever et il sortira le 5 septembre 2022 et après avoir connu la date de sortie exacte, les fans de cette série sont vraiment très excités pour ce prochain épisode. Nous vous recommanderons simplement à tous de marquer la date donnée.

Vous pouvez également lire sur: Revues de l’épisode 2 de House Of The Dragon – Spoilers pour les épisodes à venir

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

La maison est là où la tension est

Pas de retour en arrière maintenant

Sur le menton

Ni Ninos ni Ninas

Insolite et très suspect

Tu devrais me remercier

Linge sale

Recette pour un désastre

Puis-je entrer?

Que fais-tu ici?

Comme un avocat

Une séparation pas si séparée

Poursuite chaude

La fin de l’éternité

Vous pouvez également lire: Date de sortie de That Girl Lay Lay Saison 2 Episode 5

Où diffuser La famille Chantel?

Si vous êtes intéressé à regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur TLC et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Vudu, Prime Video et iTunes, ainsi que sur de nombreux autres services de diffusion en continu. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: Date de sortie de l’épisode 6 de Generation Gap

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 14 de la saison 4 de The Family Chantel, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée ci-dessus pour profiter de cet épisode à venir. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de The Family Chantel Saison 4 Episode 14 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂