«  The Family Chantel  »: la mère de Nicole a littéralement couru après Alejandro avec son sac à main

Dans la saison 2 de La famille Chantel, nous voyons plus de Lidia et Nicole, et honnêtement, il y a beaucoup de drame à déballer jusqu’à présent. Nicole a un nouveau petit ami nommé Alejandro, et dès sa première impression, Lidia ne semble pas l’aimer. En fait, elle le jette hors de chez elle et cela ne fait qu’empirer à partir de là lorsque le couple décide de dire clairement l’état matrimonial d’Alejandro.

Le petit ami de Nicole rencontre sa mère

Alejandro et Nicole dans «The Family Chantel» | TLC / YouTube

Nicole a rencontré son nouvel homme lors d’une fête il y a des années, et il est également de la République dominicaine, mais il vit à New York. Après lui avoir envoyé un message sur Instagram un jour, une relation s’est épanouie à partir de là. Nicole a été extrêmement nerveuse de dire aux gens de sa vie qu’Alejandro est toujours marié et tout le monde a réagi négativement jusqu’à présent.

Mais quand il vient en République dominicaine, Lidia ne prend pas tout de suite goût à lui. «L’impression que j’ai eue lorsque j’ai rencontré Alejandro était une impression très désagréable à cause de la façon dont il était habillé», raconte Lidia aux caméras. Elle mentionne également qu’il «a peint sa barbe».

La conversation qui a lieu est pleine de tension, et même quand Alejandro remet un sac à main et un parfum en cadeau, cela n’adoucit pas l’ambiance. Lorsque Lidia apprend le métier d’Alejandro en tant que manager dans une société de téléphonie mobile et barman à temps partiel, elle lui dit en fait qu’il n’est pas au «niveau» de Nicole et qu’il ne peut qu’offrir des «problèmes» à sa fille. Lidia sort la valise d’Alejandro de l’appartement, leur dit à tous les deux de partir, et la situation est terminée, pour l’instant.

Nicole dit à Lidia qu’Alejandro est marié

CONNEXES: « The Family Chantel »: L’hiver révèle comment le fait d’être « comparé » à Chantel l’a affectée

Mais maintenant, il est temps pour Nicole de révéler qu’Alejandro est toujours marié. Bien qu’il admette avoir tenté de divorcer, le fait qu’il soit marié ne se passe pas bien pour Lidia, d’autant plus que le père de ses enfants avait une autre famille et qu’elle ne le savait pas jusqu’au jour où il a révélé la vérité. Il l’a finalement quittée pour retourner dans son autre famille et elle a été laissée seule pour élever ses enfants. Pedro a déjà révélé que leur père était également marié.

Quand ils rencontrent Lidia dans un parc, Nicole finit par sortir et lui dit qu’Alejandro est marié et que cela se passe aussi bien que vous pourriez vous y attendre. «Ecoute, Alejandro… Alejandro est toujours marié», dit Nicole.

«Vous savez, attendez, attendez, attendez, mais vous savez, je vous l’ai dit», réagit Lidia. «C’est un sac à poussière.»

Bien qu’Alejandro essaie de lui dire qu’il est «en train de divorcer», cela n’a pas d’importance.

«C’est un sacré parce qu’il sort avec une femme en train de se marier», dit Lidia en se levant. «Écoutez-moi bien. Il est marié. Il fait du mal à une autre femme, et il vous fera du mal aussi.

Alejandro dit qu’il n’est plus avec son ex, mais Lidia le traite simplement de «menteur». Elle dit aux caméras: «C’est une imposture qu’il divorce. C’est juste pour pouvoir avoir une relation avec Nicole.

À un moment donné, Lidia attrape Nicole par le bras et l’éloigne d’Alejandro et dit: «Laissez cet homme. Elle lui dit «d’aller là-bas», loin d’Alejandro. Elle demande à sa fille si elle ne «se valorise pas». Elle ajoute: «Comment pouvez-vous trouver un homme qui a une famille?»

Lidia court après Alejandro avec son sac à main

Nicole insiste sur le fait qu’Alejandro n’a pas d’enfants, mais Lidia n’est pas convaincue, disant qu’il «les cache» d’elle.

Alejandro tente de s’impliquer à nouveau, disant qu’il vit «seul». Lidia ne cesse de l’accuser de mentir. «Écoutez, je vous le dis, nous les femmes avons un sixième sens», insiste-t-elle.

Lidia dit même: «Je vais enlever mon talon et je vais vous frapper avec. Et je vais vider votre sang du mauvais sang. Après avoir attrapé son sac à main et Alejandro lui disant qu’il voulait «réparer les choses» avec elle, Lidia court dans sa direction avec son sac à main en l’air comme si elle pourrait le frapper avec. Heureusement, Alejandro l’esquive quand il s’enfuit.

Mais Alejandro revient en fait en essayant toujours de parler à Lidia, mais cela ne sert à rien. Elle part seule, et c’était certainement un moment tendu. Où cela laisse-t-il la relation entre Nicole et Alejandro? Seront-ils capables de réparer la situation avec Lidia? J’espère que nous le saurons bientôt.