The Falconeer: Warrior Edition s’envole sur PS5, PS4 en août

Après s’être fait un nom l’année dernière autour du lancement de la Xbox Series X, The Falconeer: Warrior Edition fera son chemin à la fois sur PlayStation 5 et PS4 le 5 août 2021. Cette version améliorée du jeu comprendra chaque élément de DLC et mise à jour publiée jusqu’à présent ainsi qu’une extension à venir nommée Edge of the World. Il vous en coûtera 24,99 € / 29,99 € sur le PS Store, ou vous pouvez vous procurer une copie physique pour le même prix. Les propriétaires de PS4 peuvent également passer à la version PS5 gratuitement.

Parallèlement à chaque élément de contenu post-lancement, l’édition Warrior comprendra également un travail vocal réenregistré et un didacticiel plus simplifié. Les propriétaires de PS5 peuvent s’attendre à la mise en œuvre de Haptic Feedback, mais 60 images par seconde est la norme pour la PS4 et le système de la génération actuelle. Tirer parti du contrôleur PS5 DualSense a été un facteur important lors du développement du port pour l’équipe unipersonnelle Tomas Sala, qui nous a expliqué le genre de sentiments qu’il espère transmettre par Haptic Feedback.

« Beaucoup de joueurs de The Falconeer notent généralement les forts contrastes dans le jeu, vous glissez paisiblement le long du paysage ou dans une frénésie de combat en essayant de rester en vie et d’abattre vos cibles. La douceur du vol peut vraiment être méditative, ce qui rend le combat beaucoup plus discordant et percutant. Les haptiques sur le DualSense peuvent vraiment marteler cette maison, le sentiment que vous êtes maintenant dans un combat aérien approprié. J’adore ce contraste, donc il s’intègre parfaitement. Il vous réveille et vous donne vraiment un sentiment de poids pour les armes qui n’était tout simplement pas possible auparavant. «

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de The Falconeer: Warrior Edition est que Sala est revenu en arrière et a en fait retravaillé le didacticiel. Il dit que l’ouverture originale a jeté les joueurs au plus profond, de sorte que des sections entières ont été coupées pour la version mise à jour. « Ce qui reste se concentre directement sur les éléments de combat aérien; expliquant des mécanismes importants tels que l’aide à la visée et de nouvelles armes comme les essaims de missiles guidés qui ont été ajoutés au jeu plus tard. Dans le même temps, les bombardements et d’autres mécanismes ont maintenant des didacticiels séparés. au point de départ de Dunkle dans le premier chapitre. «

« Dans l’édition Warrior, ces didacticiels sont désormais entièrement exprimés. Des mécanismes tels que la pêche et les jets-streams, qui étaient toujours là mais jamais expliqués correctement, ont maintenant leur temps imparti. Il y a aussi beaucoup plus de cadrage textuel par chapitre. , expliquant simplement à quoi s’attendre, ce qui faisait également défaut l’année dernière. «

Sony a également offert beaucoup de soutien pendant le développement du port, ce pour quoi Sala est reconnaissant. « Donc, j’ai beaucoup d’appréciation pour (et le temps de travail sur) la génération actuelle et précédente de matériel PlayStation et avec lui le dévouement de Sony à un gameplay expérimental et décalé. Je suis parfaitement indépendant de la plate-forme dans ce sens. Mais, prendre une manette PS4 ou le nouveau Dualsense est définitivement une petite sorte de retour à la maison pour moi, le support et l’accès aux ressources de développement et au matériel de PlayStation me sont très bien. «

Mais avec The Falconeer bientôt disponible sur toutes les principales consoles, qu’est-ce que Tomas Sala envisage de faire ensuite? En plus de prendre un « bon long sommeil », il laisse la porte ouverte à une suite. « The Falconeer n’a pas de véritable récit de héros ni même un seul protagoniste, il s’agit du monde et des gens dans leur ensemble, plutôt que d’un individu. Dans un futur jeu, je pourrais plonger dans un récit plus personnel. Il semble D’après les retours que je reçois, les gens craquent vraiment pour la construction du monde, l’environnement et les thèmes centraux du Falconeer. Donc, je suis assez confiant que je retournerai éventuellement à l’Ursee, ce serait dommage de le quitter. «

Avez-vous espéré que The Falconeer serait finalement lancé sur PS5 et PS4? Avez-vous hâte de le vérifier? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.