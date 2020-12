The Falcon and the Winter Soldier Star taquine la date de sortie début 2021 sur Disney +

Emily VanCamp dit qu’une date de sortie en janvier 2021 pour Le faucon et le soldat de l’hiver est possible. Les fans de Marvel Cinematic Universe ont dû être plus patients en 2020, car tous les films et émissions qui étaient censés sortir ont été repoussés à 2021. La série à venir, qui met en vedette Anthony Mackie et Sebastian Stan, devait à l’origine faire ses débuts dans le tomber, mais il a été retardé avec tout le reste. La plupart des grandes productions télévisuelles et grand écran de 2020 ont été fermées à la mi-mars, avant de pouvoir redémarrer pendant l’été et l’automne.

Dans une nouvelle interview, Emily VanCamp a été interrogée sur son retour au MCU pour Le faucon et le soldat de l’hiver. L’actrice joue Sharon Carter dans la série, qui est un personnage sur lequel les fans se sont beaucoup interrogés ces derniers temps, surtout après la conclusion de Guerre d’infini quand tout le monde était dépoussiéré par Thanos. Bien que VanCamp ne puisse pas dire grand-chose dans l’interview, elle a taquiné une date de sortie imminente. Elle avait ceci à dire.

« Le faucon et le soldat de l’hiver. Je ne pense pas qu’ils aient une date de sortie, car nous devions revenir et terminer [filming] après le verrouillage. Ils ont terminé le tournage, donc ils ont probablement presque terminé le montage à ce stade. Espérons que le début de l’année. Et, Le résident démarre également en janvier, donc il se peut que je sois beaucoup de moi … en janvier. «

Alors qu’Emily VanCamp croit que Le faucon et le soldat de l’hiver pourrait faire ses débuts en janvier 2021, ce qui pourrait ne pas correspondre à la façon dont Marvel Studios se prépare à travailler. D’une part, WandaVision sera créée le 15 janvier. Bien que nous n’ayons pas encore vu les débuts de la série MCU, on peut imaginer que Marvel ne va pas sortir deux des émissions les plus attendues de 2021 en même temps. Cela dit, le studio aime garder les fans sur leurs gardes.

Le faucon et le soldat de l’hiver L’intrigue reste un mystère, car le studio a gardé toute la production secrète. Sebastian Stan a récemment taquiné ce à quoi les fans de MCU peuvent s’attendre lorsqu’ils se connectent pour la première fois. « Dans un sens, il était ancré dans le monde tel que nous le connaissons », a déclaré l’acteur Winter Soldier. « Mais, c’est aussi vraiment bourré de scènes d’action massives et massives mélangées avec une concentration profonde sur le personnage. »

Sebastian Stan a continué à taquiner ça Le faucon et le soldat de l’hiver fera une plongée profonde dans les deux personnages étoiles. «Ces personnages gagnent beaucoup plus de temps pour que nous puissions tous les explorer», a-t-il déclaré. « Nous pouvons les mettre dans des situations dans lesquelles nous n’avons jamais pu les mettre auparavant, car vous disposez désormais de six heures au lieu de deux ». Quant à savoir quand l’émission tant attendue sera enfin diffusée sur Disney +, personne ne le suppose pour le moment, mais Emily VanCamp semble penser qu’elle sortira au début de 2021. Vous pouvez consulter l’interview avec VanCamp ci-dessus, grâce au Page Instagram de PJ Stock.

