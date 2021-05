The Falcon and the Winter Soldier Star partage Intel derrière cette révélation de Big Power Broker

Le faucon et le soldat de l’hiver a montré que ses personnages principaux traversaient des arcs assez importants, généralement pour le mieux, de Sam Wilson acceptant son nouveau rôle de Captain America à Bucky Barnes, passant enfin de son personnage de soldat de l’hiver. Un personnage dont l’arc a pris une tournure sombre était Sharon Carter, joué par Emily VanCamp. En dépit d’être l’un des alliés les plus fidèles de Captain America, l’émission a révélé que Sharon est maintenant devenue le sinistre Power Broker. Dans une interview avec Collider, VanCamp a confirmé son soutien au tournant radical de son personnage.

« Je pensais que c’était génial. Je veux dire, écoutez, ils sont vraiment allés là-bas. Nous venons de tourner Sharon sur sa tête. Je veux dire, c’est une personne totalement différente, un personnage totalement différent, et j’ai juste adoré ça. C’était comme, encore une fois, c’était épanouissant cette chose que je sentais comme si nous n’avions jamais vraiment terminé avec Sharon en termes de films. Et donc c’était juste très cool. «

La dernière fois que nous avons vu Sharon avant Le faucon et le soldat de l’hiver, elle avait aidé Steve Rogers à enfreindre le droit international pour aider Bucky. Depuis lors, Sharon a perdu son emploi au SHIELD et a été forcée de fuir en tant que fugitive recherchée.

Tout ce temps passé en exil a clairement pesé sur la personnalité de Sharon. Quand elle se présente Le faucon et le soldat de l’hiver, Sharon est devenue nettement plus cynique et amère et semble avoir une vision du monde plus désillusionnée. Il est alors révélé à la fin de la série que la désillusion de Sharon avait tellement grandi qu’elle était devenue un marchand criminel renommé d’armes et de marchandises, appelé le « Power Broker ». Selon VanCamp, elle était tout autant dans le noir sur le tour de talon de Sharon que le public jusqu’à ce qu’elle lise le scénario du dernier épisode.

« Je pense que nous avons obtenu la plupart des scripts assez tôt, si je me souviens bien. Et je me souviens [showrunners] Malcolm [Spellman] et Kari et un groupe de personnes qui disent: « Eh bien, attendez de voir ce qui se passe à la fin. » Je n’avais aucune idée de ce dont ils parlaient, et bien sûr, la révélation s’est produite et cela avait beaucoup de sens. Mais ils m’ont tous laissé en quelque sorte lire le scénario et avoir une idée de ce qui se passait dans l’histoire. «

De toute évidence, maintenant que Steve Rogers est marié à Peggy Carter, le rôle original de Sharon dans le MCU en tant qu’intérêt amoureux de Steve ne s’applique plus. Il sera intéressant de voir comment la franchise traite la nouvelle méchanceté de Sharon et si la rédemption est à l’ordre du jour pour elle quelque part. Compte tenu à quel point le MCU aime les méchants sympathiques, nous pourrions voir VanCamp revenir pour le prochain Captain America 4 en tant que Sharon Carter plus héroïque. À propos du tournage de la finale et de la façon dont cela a changé à cause de Covid-19, Van Camp a déclaré cela.

« » Je pense qu’ils ont arrêté la production lorsqu’ils étaient à Prague. Je n’étais pas à Prague, mais j’avais encore la plupart de mes scènes de l’épisode 6 à tourner. Et donc au départ, cette grosse séquence à la fin de l’épisode 6, c’était moins dans les tunnels et il y avait beaucoup plus de monde autour. Je me souviens être revenu et ils avaient vraiment atténué cela à des fins de protocole et tout cela, ce qui avait beaucoup de sens, mais je pense en fait que cela a rendu tout meilleur et plus intime. Alors oui, j’ai eu la majeure partie de cet épisode final, le Power Broker révèle, tout cela était quand nous sommes revenus en septembre. Et donc l’histoire n’a pas beaucoup changé, mais les lieux et la façon dont nous l’avons racontée ont changé, et je pense que cela l’a en fait amélioré. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. Toute la première saison est disponible en streaming sur Disney +. Cette nouvelle est née à Collider.

