« The Falcon and The Winter Soldier » sort une nouvelle bande-annonce

Lors de la 55e édition de Super Bowl, studios Marvel a décidé de présenter aux fans de sa franchise un nouvel aperçu de « Le faucon et le soldat de l’hiver», Une de ses productions les plus attendues, qui arrivera exclusivement pour le catalogue de Disney +.

Après la fin de « WandaVision», Les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour découvrir quelle sera la nouvelle aventure de Granges Bucky Oui Sam Wilson après la fin de « Avengers Endgame« Après le retrait inattendu de Steve Rogers dans son rôle de Capitaine Amérique.

Les deux doivent faire équipe comme l’héritage de la Type semble en danger après Rogers va léguer à Sam son bouclier emblématique, depuis le gouvernement de la États Unis cherche à mettre son propre agent sous cet alias iconique. Tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le voir.

En plus de révéler la date de sortie, cette nouvelle vidéo présente un style visuel et narratif très proche du film « Le soldat d’Hiver», Considéré par de nombreux fans comme l’un des films les plus remarquables de toute la franchise. Récemment, l’acteur Sebastian Stan assurerait Presse associée que cette série offrira une expérience complètement différente de ce à quoi on pourrait s’attendre.

«Nous pouvons faire des choses avec ces personnages que nous n’avions jamais eu de chance auparavant. Je veux dire, nous les emmenons vers de nouvelles eaux », dit-il. Stan. « On s’amuse beaucoup. Absolument. Il n’y a aucun moyen de ne pas s’amuser avec Anthony (Mackie)».

L’acteur laisserait entendre que les deux personnages ne s’entendraient pas très bien pendant l’histoire. « Parfois j’adorerais le tuer, mais d’autres fois, si l’un de nous ne parvient pas à tuer l’autre à la fin du spectacle, tout ira bien. »

On s’attend à ce que la série introduise également une nouvelle version du Capitaine Amérique. Anthony Mackie Cela expliquerait que cette histoire explorera l’héritage du personnage et qui a le droit de réclamer son bouclier. « Le faucon et le soldat de l’hiver»Sera présenté le 17 mars à Disney +.