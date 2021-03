The Falcon and the Winter Soldier Featurette arrive avec deux nouveaux clips avant les débuts de Disney +

Nous sommes à une semaine de Le faucon et le soldat de l’hiver se dirigeant vers Disney +. Pour nous aider à traverser ces derniers jours d’attente, Marvel a publié une paire de clips de la prochaine série d’action en direct, ainsi qu’une nouvelle featurette. La série voit le retour d’Anthony Mackie et Sebastian Stan en tant que Falcon et Winter Soldier, qui sont une paire bienvenue dans l’univers cinématographique Marvel depuis 2016. Captain America: guerre civile.

Le premier clip, intitulé « The Big Three », voit Sam et Bucky se disputer, ce qui est un passe-temps familier pour eux. Ils discutent d’une menace non identifiée, que Sam croit être l’une des «trois grandes». Il explique à un Bucky confus que ces catégories sont les androïdes, les extraterrestres et les sorciers. Naturellement, cela conduit à plus de querelles. Le deuxième clip est intitulé « Quel est le plan? » Sam et Bucky chevauchent à l’arrière d’un avion cargo et se préparent à être déposés pour une mission. Les deux se regardent silencieusement avant que Bucky ne s’informe de leur plan. Sam choisit de ne pas partager son plan avec Bucky et saute à la place de l’avion pour faire son truc.

Quant à la featurette, c’est un mélange de séquences, en grande partie de ce que nous avons vu dans les bandes-annonces, en plus de quelques aperçus des coulisses. Il est largement axé sur la dynamique en jeu dans la série, ce à quoi les fans de MCU se sont familiarisés. Sam et Bucky ne s’entendent pas, mais ils sont prêts à mettre cela de côté pour le plus grand bien. « C’est un exemple d’attraction des opposés. Nous ne pourrions pas être plus différents », déclare Anthony Mackie. Sebastian Stan explique que la nature conflictuelle de celui-ci est finalement bonne pour la série.

« Il y a certainement des jours où j’ai l’impression qu’il aurait pu me tuer [laughs]. Il est comme, vous savez, quand vous avez une mouche chez vous et qu’elle ne disparaîtra tout simplement pas. Mais, nous avons une très bonne dynamique. «

Le faucon et le soldat de l’hiver se concentre sur Sam Wilson et Bucky Barnes, que nous avons vus ensemble pour la dernière fois dans les derniers instants de Avengers: Fin de partie. Cette fois, ils se lancent dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience. La série est dirigée par Kari Skogland. Malcolm Spellman est le rédacteur en chef. Le casting comprend également Wyatt Russell comme John Walker / Agent américain, Emily VanCamp comme Sharon Carter et Daniel Bruhl comme Zemo. Nous avons vu pour la dernière fois Bruhl comme le méchant Captain America: guerre civile. Cette fois-ci, il obtient un look plus fidèle à la bande dessinée.

Cela sert de suivi sur petit écran de Marvel WandaVision, qui a récemment terminé sa course. Disney + accueillera plusieurs émissions MCU en direct dans les années à venir, y compris Loki, Oeil de faucon, She-Hulk, Chevalier de la lune, Mme Marvel et plus. Le faucon et le soldat de l’hiver se compose de six épisodes et fait ses débuts le 19 mars sur l’application de streaming Disney +. Assurez-vous de regarder les vidéos par vous-même.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming