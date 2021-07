The Falcon and the Winter Soldier Emmy Nom de Don Cheadle fait hurler les fans de Marvel

Don Cheadle a décroché une nomination aux Emmy pour son apparition dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et de nombreux fans de Marvel ne savent pas trop comment prendre la nouvelle. Dans l’univers cinématographique Marvel, Cheadle a longtemps joué le rôle de James « Rhodey » Rhodes, alias War Machine, dans divers films. Il est brièvement apparu dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver épisode « Nouvel ordre mondial, et même si c’était certainement un camée génial, vous le manqueriez presque si vous cligniez des yeux.

Mardi, la liste complète des nominations pour les 73e Primetime Emmy Awards a été dévoilée. Pour l’acteur invité exceptionnel dans une catégorie série dramatique, Don Cheadle a été nommé parmi les nominés pour son apparition sur Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Les autres nominés dans la catégorie comprenaient Charles Dance dans le rôle de Lord Mountbatten dans La Couronne; Courtney B. Vance dans le rôle de George Freeman dans Pays de Lovecraft; Carl Weathers dans le rôle de Greef Karga dans Le Mandalorien; et Timothy Olyphant dans le rôle de Cobb Vanth dans Le Mandalorien.

Parce que Cheadle est si populaire auprès des fans de Marvel, la nouvelle de sa nomination aux Emmys n’est pas une mauvaise chose. Le problème est que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver Les fans ont également rapidement remarqué que les stars principales de la série, Anthony Mackie et Sebastian Stan, n’étaient pas reconnues avec leurs propres nominations aux Emmy. De nombreux fans louent ainsi la capacité de Cheadle à décrocher une nomination aux Emmy avec si peu de temps à l’écran tout en se demandant pourquoi Mackie et Stan ont été totalement snobés.

« Don Cheadle était en tfatws pendant environ une minute et il a été nominé pour un Emmy. King Things », lit-on sur un tweet.

Don Cheadle était dans les tfatws pendant environ une minute et il a été nominé pour un emmy. choses de roi pic.twitter.com/E1EVu5Fh7q – maia a vu (@starkloml) 13 juillet 2021

Ou comme le dit un fan : « don cheadle est venu une fois sur le plateau de tfatws et a obtenu sa nomination aux emmy, abandonnez-le pour don cheadle. »

don cheadle est venu une fois sur le plateau de tfatws et a obtenu sa nomination aux emmy, abandonnez-le pour don cheadle – zach (@civiiswar) 13 juillet 2021

« don cheadle est nominé pour une scène de 30 secondes avec les vrais protagonistes de la série, rien n’est plus drôle qu’il ne devrait l’être, je suis désolé », a tweeté un autre fan de Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

don cheadle est nominé pour une scène de 30 secondes avec les vrais protagonistes de l’émission, rien n’est plus drôle qu’il ne devrait l’être, je suis désolé https://t.co/h0s1ceRlQa – mahamed (@BLEEDlNGEDGE) 13 juillet 2021

Un autre fan a accepté en écrivant: « Don Cheadle obtient un nom aux Emmy pour Faucon et le soldat de l’hiver alors que Mackie et Sebastian n’ont rien me fait crier. »

Don Cheadle obtient un nom aux Emmy pour Falcon and the Winter Soldier tandis que Mackie et Sebastian n’ont rien me fait crier – bulletin de garçon noir (il/lui) (@blkboybulletin) 13 juillet 2021

Avec tout le respect que je dois à Cheadle, d’autres fans ont fait valoir que Carl Lumbly aurait plutôt dû mériter une nomination aux Emmy car il était beaucoup plus crucial pour la série. Rejoignant beaucoup d’autres, un tweet l’a souligné en déclarant: « Don Cheadle obtenir un nom pour être essentiellement un acteur de fond est insensé. Surtout si l’on considère que Carl Lumbly était la meilleure partie de toute cette série. »

Don Cheadle obtenir un nom pour être essentiellement un acteur de fond est insensé. Surtout si l’on considère que Carl Lumbly était la meilleure partie de toute cette émission https://t.co/E2MGF0QNZhpic.twitter.com/l9HeUwttNt – Kenjac SOLEIL EN 4+1 (@JackKennedy) 13 juillet 2021

Même Cheadle lui-même a eu vent de toute l’attention de Twitter et a offert une réponse personnelle. Pour sa part, Cheadle est tout aussi confus que beaucoup d’autres quant à l’obtention de la nomination alors que Mackie et Stan ont été laissés pour compte. Malgré tout, il remercie les fans qui ont soutenu l’annonce.

« merci, sympathisants. désolé, haineux. d’accord, [shrug]euh. je ne comprends pas vraiment non plus. buuuuuuuuut on y va… », a écrit Cheadle.

merci, bons voeux. désolé, haineux. d’accord, ????????‍♂️ers. je ne comprends pas vraiment non plus. buuuuuuuuuut on y va… – Ne me pose pas de questions sur Google » Cheadle (@DonCheadle) 13 juillet 2021

En tout cas, Cheadle a été nominé pour un Emmy pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et nous saurons cet automne s’il remportera la victoire. La 73e édition des Primetime Emmy Awards sera diffusée sur CBS le dimanche 19 septembre. Elle sera également disponible en streaming en direct et à la demande sur Paramount+. Vous pouvez voir la liste complète des nominations aux Emmy Awards sur Emmys.com.

Tout d’abord, félicitations à Don Cheadle pour sa nomination aux Emmy !!! Deuxièmement, où est l’amour pour le reste de #FalconAndWinterSoldier?! Anthony Mackie et Sebastian Stan étaient stupéfiants. Frustrant. pic.twitter.com/xijnRLQaAj — ÉcrivainIowa ???????? (@écrivainiowa) 13 juillet 2021

La scène de Don Cheadle dans « Falcon and the Winter Soldier » de Marvel Studio était si bonne qu’il a été nominé pour #Emmy Meilleur acteur invité dans une série dramatique ! pic.twitter.com/vGqULFM5fr – Geeks de la couleur #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) 13 juillet 2021

Don Cheadle a reçu un signe de tête Emmy pour l’acteur invité exceptionnel en raison de ses 2 lignes dans Falcon And The Winter Soldier pic.twitter.com/AWyCvdSf1P – Spoiler-Man, Leak Skywalker, Breaker Of News (@heavyspoilers) 13 juillet 2021

Don Cheadle est l’objectif de chaque acteur, est nominé pour ses 2 minutes d’écran dans une série de six épisodes tandis que les principaux acteurs n’ont rien obtenu https://t.co/RtRomNEfK1 — ‎‎‎nakul. (@offbeatcool) 13 juillet 2021

pas de nomination pour sebastian anthony ou la série elle-même mais oui pour don cheadle et ses 5 secondes de screentime je hurle pic.twitter.com/wChTvGUtlO – julia ⴵ a vu la veuve noire (spoilers !) (@filmtasha) 13 juillet 2021

J’ai juste éclaté de rire. Don cheadle est nominé pour une apparition de 3 minutes et rien pour Anthony ou Seb pour des heures d’acteur ???????? https://t.co/I5p7OL3aD7 – responsable des relations publiques de chaelisa (@MARVELOLOGY) 13 juillet 2021

anthony et sebastian ont mis leur cœur et leur âme pour tfatws et c’est la fin, don cheadle est nominé pour les emmys pour quelques minutes camée lmao — tas | vu bw (@rogersromanova) 13 juillet 2021

