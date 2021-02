The Falcon and the Winter Soldier Disney + Premiere est exactement dans un mois

Nous sommes officiellement à un mois de Le faucon et le soldat de l’hiver. Après avoir passé une année complète sans nouveaux films dans le MCU, la nouvelle série WandaVision a lancé la phase quatre lors de sa première sur Disney + en janvier. Mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany dans le rôle de Wanda Maximoff et Vision, la série a été un succès instantané auprès des fans et est depuis devenue l’émission de télévision la plus demandée au monde.

Maintenant sept épisodes, il ne reste plus que deux épisodes de WandaVision. C’est certainement une déception pour de nombreux fans qui se sont habitués à obtenir du nouveau contenu de Marvel Studios chaque semaine. Aussi triste que cela puisse être WandaVision approche de sa fin, la bonne nouvelle est que les fans n’auront pas à attendre longtemps pour voir le MCU continuer à avancer. Le dernier épisode de la série sortira le 5 mars et Faucon et le soldat de l’hiver fera ses débuts deux semaines plus tard, le 19 mars.

Le vendredi 12 mars offrira également aux fans de Marvel quelque chose de nouveau à regarder ce soir-là comme une sorte d ‘«entracte» entre les deux séries. La nouvelle série documentaire des coulisses Assemblé débutera avec la réalisation de WandaVision ce jour-là, tirant le rideau pour permettre aux fans de voir comment la série à succès a été animée par ses acteurs et son équipe. La semaine suivante, nous serons de retour dans le MCU pour la prochaine partie de la phase quatre avec Le faucon et le soldat de l’hiver.

Le faucon et le soldat de l’hiver est développé par Malcolm Spellman et les stars Anthony Mackie et Sebastian Stan reprenant leurs rôles respectifs de Sam Wilson et Bucky Barnes du MCU. La série met également en vedette Daniel Brühl dans le rôle du baron Helmut Zero, Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter et Wyatt Russell dans le rôle de John F. Walker. Georges St-Pierre reprend également son rôle de Georges Batroc et Don Cheadle apparaît également comme War Machine. Spellman est scénariste en chef et Kari Skogland dirige la production de Marvel Studios.

Se déroulant après les événements de Avengers: Fin de partie, lorsque Sam Wilson a remis le flambeau de Captain America, la nouvelle série voit Sam faire équipe avec Bucky dans une aventure mondiale qui met les capacités à l’épreuve alors qu’ils combattent le groupe anti-patriotisme le Flag-Smashers. La série se composera de six épisodes, culminant le 23 avril. Marvel Studios a également publié un teaser d’un mois sur la sortie de Le faucon et le soldat de l’hiver que vous pouvez consulter ci-dessous.

Lorsque Le faucon et le soldat de l’hiver se termine en avril, les fans de Marvel peuvent alors espérer Loki frapper Disney + en mai. Nous verrons également bientôt le MCU se développer sur grand écran avec les films de Phase Four arriver pour la première fois ce printemps. Veuve noire devrait sortir le 7 mai avec Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff. Cela sera suivi de Shang-Chi et la légende des dix anneaux le 9 juillet Éternels le 5 novembre, et Spider-Man 3 le 17 décembre.

Le faucon et le soldat de l'hiver sera présenté en première le vendredi 19 mars sur Disney +

