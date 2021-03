« The Falcon and the Winter Soldier » Chapitre 1: le nouveau Captain America, les Flag Smashers et tout ce qui s’est passé

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Quelques mois après le ‘Blip’, la disparition de la moitié de l’Univers après le claquement de Thanos, en « Le faucon et le soldat de l’hiver»(« Falcon and the Winter Soldier »en espagnol), séries Disney Plus et Marvel, Sam Wilson et Bucky Barnes se rendent compte que leur avenir est tout sauf normal.

«New World Order» (1×01) commence avec Sam (Anthony Mackie) qui tente de sauver un officier de l’armée de l’air des États-Unis qui a été kidnappé par des terroristes paramilitaires. Lorsque les quatre hommes sautent de l’avion transportant le soldat, Falcon les poursuit et utilise son Red Wing pour se débarrasser de ses poursuivants.

Avant de traverser l’espace aérien libyen, Sam sauve le prisonnier et plus tard, rencontre son partenaire Joaquín Torres pour parler des groupes qui croient que le monde était meilleur lorsque la moitié de la population a disparu. L’une de ces factions laisse des empreintes rouges invisibles qui ne peuvent être vues que via une application, ce sont les Flag Smashers.

De retour aux États-Unis, Sam remet le blason de Captain America lors d’une cérémonie en l’honneur de Steve Rogers à laquelle assistent également James Rhodes / War Machine (Don Cheadle), qui demande pourquoi il n’a pas gardé le blason, et Sam réitère qu’il a ressenti comme si elle appartenait à quelqu’un d’autre, Steve.

Falcon a réussi à sauver le soldat avant d’entamer un conflit avec la Libye (Photo: Marvel / Disney +)

SOLDAT D’HIVER

Pendant ce temps, Bucky (Sebastian Stan) fait un cauchemar à propos de l’une de ses missions alors qu’il était le soldat de l’hiver et qu’il travaillait pour HYDRA. Pour surmonter ces traumatismes et obtenir une grâce, il doit suivre une thérapie avec le Dr Raynor, à qui il raconte comment il a remis un agent de cette organisation aux autorités, mais « en suivant » les trois règles qu’elles lui ont imposées.

Dans un autre moment, Barnes rencontre un nouvel ami Yori Nakajima, un vieil homme gentil qui souffre de la mort de son fils, le même qui apparaît dans le cauchemar de Bucky et qu’il a assassiné dans le passé.

Bucky tente de remédier à ses erreurs passées (Photo: Disney + / Marvel)

LES FLAG SMASHERS ET LA NOUVELLE CAPITAINE AMÉRIQUE

Alors que Sam tente de résoudre les problèmes financiers de sa sœur et de ses neveux sans succès, son partenaire Joaquin suit la piste des Flag Smashers et arrive à un grand homme masqué qui saute d’un immeuble avec deux sacs lourds. Lorsque Joaquin tente de l’arrêter, l’homme mystérieux l’assomme sans problème. C’est à propos de qui?

À la fin du premier épisode de « Le faucon et le soldat de l’hiverSam et son ami se disputent sur l’identité du sujet et ses intentions, mais sont interrompus par sa sœur qui entre dans la pièce et allume la télévision. Un responsable du gouvernement explique qu’en dépit d’être reconnaissant envers les Avengers, l’Amérique a besoin d’un héros pour inspirer la nation et redonner espoir, ils ont besoin d’un nouveau Captain America.

À ce moment-là, un homme apparaît vêtu du costume qui appartenait autrefois à Steve Rogers et portant le bouclier que Sam a donné, malgré le fait que son ami l’a laissé pour continuer son héritage.