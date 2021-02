« The Falcon and the Winter Soldier », bande-annonce: toutes les révélations de l’avancée du Super Bowl

« Le faucon et le soldat de l’hiver», La prochaine série Disney Plus, suit le duo éponyme joué par Anthony Mackie et Sebastian Stan alors qu’ils parcourent le monde pour combattre les anarchistes connus sous le nom de Flag-Smashers. Pendant la mi-temps de Super Bowl 2021, l’émission a révélé une nouvelle bande-annonce contenant des informations importantes sur la série de Studios Marvel.

Le programme fait partie d’un nouveau chapitre pour la Phase 4 du MCU, qui correspond à la qualité de production des films présentés comme Saga de l’infini. Après les événements de « Avengers: Fin de partie», Le programme concerne les alliés et les amis de la Capitaine Amérique de Chris Evans affronter d’anciens et de nouveaux ennemis en cours de route.

La Phase 4 du Univers cinématographique Marvel a été malheureusement retardé en raison de la pandémie de coronavirus, mais devient enfin une réalité en 2021. La MCU change également de forme, avec Studios Marvel en profitant du service de streaming de Disney + pour lancer une série de programmes télévision.

Le premier d’entre eux, « WandaVision« S’est avéré être un grand succès et le mois de mars verra le lancement du deuxième programme »Le faucon et le soldat de l’hiver». Par conséquent, les fans sont déjà ravis de savoir quelles aventures il montrera sur le petit écran, et voici quelques informations que la nouvelle bande-annonce de la série de Disney Plus Oui Marvel Studios.

LES RÉVÉLATIONS DE L’APERÇU DU SUPER BOWL DE « LE FALCON ET LE SOLDAT D’HIVER »

10. Sam et Bucky sont interrogés sur quelque chose

Sam et Bucky sont interrogés sur quelque chose (Photo: Disney Plus)

La remorque pour Super Bowl de « Faucon et le soldat de l’hiver« S’ouvre par une photo qui suggère que Sam Oui Bucky travaillent pour une sorte de agence d’espionnage, et ils déposent un rapport. La scène se joue clairement en partie pour la comédie, la femme non identifiée menant le tournage les traitant comme un couple marié en conflit.

Aussi amusant que cela puisse être, le plan manque d’informations nouvelles; Il n’y a pas de logos dans cette pièce et la femme ne porte pas de cordon. Cependant, il semble qu’il essaie de Sam Oui Bucky travailler ensemble, car cela commence par demander Bucky: « Parce que Sam Cela vous dérange? », Affirmant que c’est le début de leur collaboration.

9. L’apparition officielle de Madripoor

Apparition officielle de Madripoor (Photo: Disney Plus)

Plusieurs photos de la bande-annonce sont placées dans ce qui semble être un ville asiatique futuriste, et c’est très probablement la nation insulaire fictive de Madripoor. Les photos de l’ensemble de « Faucon et soldat de l’hiver« A clairement montré le drapeau de Madripoor, ce qui suggère que les deux Avengers se dirigera vers cet endroit tristement célèbre du X Men.

Mieux décrit comme le Mos Eisley Cantina des bandes dessinées de X Men, Madripoor C’est une île tropicale dominée par une seule ville qui se divise en deux sections: Hightown Oui Lowtown. Ils sont tous deux également corrompus, et Hightown sert généralement de paradis fiscal utilisé par les organisations criminelles et terroristes.

La plupart de l’action semble se dérouler Hightown. C’est certainement excitant de voir merveille intégrer les propriétés précédentes de Renard comme Madripoor dans le MCU si rapidement, et il sera intéressant de voir s’il y a une référence à certains des résidents de Hightown dans les des bandes dessinées, dont beaucoup sont liés à Carcajou.

8. Le baron Zemo pleure toujours sa famille

Le baron Zemo pleure toujours sa famille (Photo: Disney Plus)

Daniel Brühl reviens comme Baron Zemo, un méchant classique du Capitaine Amérique qui a fait ses débuts en « Captain America: guerre civile». Il y a eu d’intenses spéculations sur le rôle de Zemo dans « Le faucon et le soldat de l’hiver« , Avec quelques conseils avec lesquels vous pourriez finir par travailler Sam Oui Bucky. Mais la bande-annonce pour Super Bowl confirme que son arc de personnage continue, et il est montré que Zemo il est toujours en deuil.

La Mémorial Sokovia est écrit en serbe, le substitut de Sokovian du MCU, et dit: « Un signe à la mémoire de ... » Une voix off de Zemo confirme qu’il reste déterminé à débarrasser le monde des super-héros, apparemment incapable d’accepter le besoin du Avengers même après Thanos.

7. Le masque emblématique du Baron Zemo

Le masque emblématique du Baron Zemo (Photo: Disney Plus)

Certains fans du des bandes dessinées ils ont été déçus de l’interprétation de Zemo dans « Captain America: guerre civile« Parce qu’ils l’avaient changé de manière assez significative et qu’il n’utilisait même pas son masque violet classique de la bande dessinée. Mais il semble que le film n’était que le début de l’histoire de Zemo.

Dans la bande-annonce du Super Bowl de « Le faucon et le soldat de l’hiver«Les téléspectateurs peuvent avoir un aperçu de ce masque emblématique. merveille a fait le masque de Zemo une partie importante de la promotion de l’émission, et ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle n’apparaisse dans une bande-annonce.

6. Le groupe terroriste Flag-Smasher montre ses masques

Le groupe terroriste Flag-Smasher montre ses masques (Photo: Disney Plus)

Le baron Zemo n’est pas le seul méchant de « Le faucon et le soldat de l’hiver« ; la bande-annonce de Super Bowl montre un groupe de terroristes qui ont enfilé de mystérieux masques. La marchandise de la série a confirmé qu’il s’agit du logo de Flag-Smasher, traditionnellement un terroriste opposé au nationalisme qui a lancé une série d’attaques contre ce qu’il a appelé «symboles du séparatisme mondial».

Cela signifie naturellement qu’il déteste tout Capitaine Amérique. La Flag-Smasher de MCU semble avoir été permuté entre les sexes, et est un combattant assez redoutable pour donner le Soldat d’Hiver une course pour votre argent dans un tir ultérieur.

5. Un événement militaire mystérieux

Un événement militaire mystérieux (Photo: Disney Plus)

Il y a un court plan d’un événement militaire majeur, avec plusieurs soldats en uniforme. Aucun contexte n’est fourni pour ce cliché, mais une image ultérieure s’affiche Sam Wilson en tenue militaire complète, se préparant éventuellement à remettre le bouclier. Il se peut que ce soit en fait une cérémonie honorant le Capitaine Amérique, et le gouvernement du États Unis a choisi son propre successeur au lieu de Sam.

4. Sam Wilson regarde le bouclier de Captain America

Sam Wilson regarde le bouclier de Captain America (Photo: Disney Plus)

« Avengers: Fin de partie » fini avec Steve Rogers choisir Sam Wilson comme le suivant Capitaine Amérique, mais malheureusement, il semble que le gouvernement de États Unis a d’autres idées. En vérité, Sam aura du mal à expliquer pourquoi il devrait être le successeur de Steve Rogers, simplement parce qu’il cache probablement le vrai destin de Captain.

La section « En mémoire » de « Spider-Man: loin de chez soi« Suggéré que Avengers a déclaré que le Capitaine Amérique mort en combattant Thanos, au lieu de révéler au monde qu’ils avaient découvert comment voyager dans le temps. Et donc au lieu d’honorer le souhait de Rogers, le gouvernement du Etats-Unis Vous êtes prêt à nommer le vôtre Capitaine Amérique: Agent américain. Une photo dans la bande-annonce va à Sam Wilson dans un costume militaire regardant tristement le bouclier. On vous a probablement dit d’arrêter.

3. L’agent américain dans le Super Bowl

L’agent américain au Super Bowl (Photo: Disney Plus)

Un autre morceau de métrage recyclé montre le Agent américain faisant ses débuts dans le Super Bowl, sous les acclamations de la foule. Ceci est John Walker, l’élection du gouvernement du États Unis pour lui Capitaine Amérique. Dans les bandes dessinées, John Walker a été un héros et un méchant, initialement célébré comme le successeur de Steve Rogers, mais il est allé au-delà quand il a brutalement attaqué deux super-vilains, Ailier gauche Oui Ailier droit, pour venger le meurtre de ses parents.

C’est la troisième fois merveille incorpore le Super Bowl dans leurs remorques dans une méta touche amusante; a utilisé une photo d’un stade désert dans la remorque pour le Super Bowl de « Avengers: Fin de partie”, Et cette même photo de Agent américain l’année dernière montrant que les choses reviennent toujours dans son univers.

2. Sam parvient à jeter le bouclier pas ironiquement

Sam parvient à jeter le bouclier pas ironiquement (Photo: Disney Plus)

L’un des clichés les plus excitants de la bande-annonce du Super Bowl montre à Faucon jetant le bouclier de Capitaine Amérique. C’est en fait la première chance à ce jour de Sam utiliser le bouclier en action, plutôt que de s’entraîner avec lui ou, très probablement, sur le point de l’abandonner pour ne pas se sentir digne de son héritage.

Dans les des bandes dessinées, la Agent américain s’est avéré être un Capitaine Amérique singulièrement indigne, devenant un criminel. En supposant que l’histoire se déroule de la même manière dans le MCU, ce plan peut être vers la fin de la série, avec Sam saisissant un bouclier dont l’héritage a été taché et le revendiquant comme le sien.

1. Emily VanCamp revient en tant que Sharon Carter

Emily VanCamp revient dans le rôle de Sharon Carter (Photo: Disney Plus)

« Le faucon et le soldat de l’hiver« Présente le retour de Sharon Carter de Emily VanCamp, nièce du grand amour de Capitaine Amérique, Peggy Carter. Certains jouets ont confirmé que Sharon est en fuite en brisant le Accords de Sokovia dans « Captain America: guerre civileQuand il a volé le bouclier du Capitaine Amérique et les ailes de faucon armer le Avengers en fuite.

Oui Sharon n’a pas disparu quand Thanos a effacé la moitié de la vie dans l’univers, alors elle-même aurait pu être une fugitive pendant sept ans. Aussi, alors que son histoire était à peine explorée dans les films précédents, dans ce nouveau bande annonce une scène d’action a été montrée prouvant qu’elle est l’un des meilleurs agents de BOUCLIER