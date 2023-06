The Expendables 4 dévoile la première affiche et la bande-annonce à venir mercredi

Sony vient de a déposé une nouvelle affiche pour Les Consommables 4stylisé comme Dépenser4bles, tout en annonçant que la bande-annonce sortira également le 7 juin. L’affiche taquine l’action qui attend les fans dans la suite, mettant en vedette un crâne équipé de diverses lames et armes à feu, dont certaines sont en feu. Le slogan, « Ils mourront quand ils seront morts », est également dévoilé, ainsi que les noms des membres de la distribution qui reviennent et des nouvelles stars. Vous pouvez voir l’affiche ci-dessous.





Le nouveau film ramène Jason Satham aux côtés des autres stars de la franchise Sylvester Stallone, Dolph Lundgren et Randy Couture. Les nouveaux venus incluent Curtis « 50 Cent » Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais et Andy Garcia. Bien que ce soit le quatrième Consommables film, le film est en partie un spin-off en ce sens qu’il suit principalement le personnage de Lee Christmas de Statham, les autres stars de la franchise ayant beaucoup moins de temps à l’écran.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« J’ai entendu dire que ça s’était plutôt bien passé », a déclaré Stallone à THR à propos du film. « Jason Statham en est à 80 %. Il en est content.

En relation: Arnold Schwarzenegger explique pourquoi il n’était pas intéressé par The Expendables 4





The Expendables 4 met Jason Statham à l’honneur

Porte des Lions

Alors que Statham joue un grand rôle dans Les Consommables 4, le film déplace la franchise vers un nouveau territoire en ayant du sang neuf à ses côtés. Couture a précédemment expliqué comment c’était de travailler avec les nouveaux membres de la distribution sur le film et a expliqué à quel point il était un grand fan de chacun d’entre eux.

« De toute évidence, il ne reste que quatre anciens personnages d’Expendables, et c’est moi et Dolph [Lundgren] et [Jason] Statham et [Sylvester] Stallone », a-t-il déclaré, par uInterview. « Nous avons donc ajouté un tout nouvel afflux de nouvelles personnes. 50 Cent avec qui j’ai déjà travaillé et pour qui j’ai beaucoup de respect. Megan Fox qui, était agréable de rencontrer quelqu’un de nouveau. Andy Garcia dont je suis un grand fan depuis toujours et qui a fait un travail incroyable dans l’industrie cinématographique. C’était donc vraiment amusant de le voir travailler et d’être avec lui.

Statham a également partagé un aperçu d’une grande scène de combat qu’il a avec Uwais. Il a partagé quelques images sur Instagram des deux sur le plateau tout en faisant l’éloge de l’acteur, déclarant que c’était un honneur de partager l’écran avec lui.

« Un vrai maître de son jeu et une puissance de vitesse et de compétences qui prennent toute une vie à atteindre », a déclaré Statham à propos d’Uwais. « Un immense respect pour tout ce que tu fais mon frère. »

En travaillant avec des vétérans comme Statham et Stallone pour le film, Uwais a également déclaré: « L’expérience est très précieuse pour moi de partager un cadre avec des joueurs seniors, qui ont beaucoup d’expérience. Il y a beaucoup de choses que nous partageons, ce qui nous pensons à eux, au-delà des attentes. »

Les Consommables 4 (ou est-ce Dépenser4bles?) sera présenté en première dans les salles de cinéma le 22 septembre 2023. Soyez à l’affût de la première bande-annonce officielle car elle sortira le 7 juin.