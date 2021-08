The Expendables 4 commence le tournage en octobre selon Sylvester Stallone

Apparemment c’est vrai. Les consommables 4 commence le tournage en octobre selon la star de la franchise Sylvester Stallone. Auparavant, il y avait eu des rumeurs sur le tournage de la suite cet automne sur la base des commentaires faits par Randy Couture dans une interview plus tôt cette année. Plus récemment, Stallone a taquiné la production en publiant une bague conçue pour que son personnage soit vu dans le film. Dans un nouveau post Instagram, Stallone commente un fan Consommables tatouage tout en révélant lors du tournage de la quatrième partie commencera.

La légende dit : « Ce tatouage devait faire mal ! C’est parti pour tourner le spin-off de Consommables (Le titre provisoire temporaire est , Histoire de Noël ) en OCT. »

Il y a certainement des points intéressants à retenir de la brève déclaration de Stallone. Le titre provisoire, Histoire de Noël, pourrait être une référence au personnage de Jason Statham, Lee Christmas, qui est apparu dans les trois films précédents. Le commentaire de Stallone selon lequel le film sera un « spin-off » pourrait également suggérer que l’histoire suivra principalement le personnage de Statham dans le rôle central. Quoi qu’il en soit, nous pouvons nous attendre à ce qu’au moins certains des principaux acteurs de la franchise reviennent, compte tenu de l’implication de Stallone et du fait que Couture a déclaré qu’il en faisait partie.

En tout cas, on sait très peu de choses sur le film à l’heure actuelle. Dans une publication Instagram de fin juillet, Stallone a fait référence au projet à Les consommables 4 lors de la publication d’une image de la bague qu’il avait faite pour la suite. Il n’a pas encore révélé d’autres informations officielles sur le mystérieux projet, telles que les membres de la distribution dont l’apparition est confirmée ou des détails sur l’intrigue. Peut-être en saurons-nous plus à l’approche de la date de début de la production en octobre.

Sylvester Stallone a également passé du temps avec la co-vedette de la série Arnold Schwarzenegger. Plus tôt en juillet, Sly avait posté une photo de lui-même avec Arnold sur Instagram, notant que c’était la première fois qu’il le voyait depuis plus d’un an. Il est possible que les deux aient discuté du retour potentiel de Schwarzenegger en Les consommables 4. Stallone rejoindra également Schwarzenegger au tout premier Arnold Sports Festival UK le dimanche 3 octobre.

Sorti en 2010, Les consommables a été réalisé par Stallone, qui a également co-écrit le scénario avec David Callaham. Le projet sert de film d’ensemble mettant en vedette certains des héros de films d’action les plus populaires d’Hollywood au cours des dernières décennies, notamment Stallone, Schwarzenegger, Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Randy Couture et Terry Crews. Deux suites suivraient en 2012 et 2014, amenant d’autres favoris des fans comme Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Wesley Snipes et Antonio Banderas.

Auparavant, il avait également été question de développer une série télévisée dérivée de Les consommables, et l’idée est que la série présente une nouvelle équipe de héros composée de « stars emblématiques de la télévision ». Le projet est depuis au point mort sans nouvelles mises à jour majeures depuis des années. Il y a également eu des rapports au cours des dernières années d’un spin-off dirigé par une femme surnommé Les ExpendBelles, mais ce projet n’a pas encore abouti.

Il n’y a pas de date de sortie attachée à Les consommables 4. Comme Stallone l’a noté, le projet est de commencer le tournage en octobre. Cette nouvelle nous vient de Sylvester Stallone sur Instagram.

