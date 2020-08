The Expanse Saison 5: Date de sortie fraîche, distribution et une certaine étendue ici !!!

Après un délai relativement long, le spectacle de science-fiction américain conçu par Mark Fergus et Hawk Ostby appelé «Expanse» arrivera bientôt avec sa nouvelle saison 5.

La «Saison 5 d’Expanse» relancée par le film Amazon Prime en juillet 2019. La première saison de cette série a été créée le 14 décembre 2015. Par la suite, les trois saisons de cette Expanse ont commencé à être diffusées sur Amazon.

The Expanse Saison 5: Date de sortie;

Il n’y a aucune trace officielle et aucune information concernant la date de lancement de cette «période d’expansion 5». Le tournage de la cinquième année a été emballé en février 2020. Il est prévu que la saison 5 soit publiée.

Cependant, le problème est dû à cette pandémie de COVID. La saison 5 peut subir des retards en raison de cette catastrophe virale. Nous prévoyons que la saison 5 sera publiée à la fin de 2020.

The Expanse Saison 5: Cast;

Les lancers prévus “Expanse Season 5” sont les suivants:

Wes Chatham.

Paulo Costanzo.

Florence Faivre.

Shawn Doyle.

Franky Adams.

Cara Gee.

Thomas Jane.

Steven Strait.

Cas Anvar.

Dominique Tipper

L’EXTENSION POUR LA SAISON 6

Cela ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas, bien qu’Amazon n’ait pas encore relancé la série au-delà de la saison 5. Les acteurs et les auteurs de la série ont l’air ravis de le faire. Wes Chatham, qui interprète l’ingénieur Roci Amos Burton, a déclaré à Inverse qu’ils avaient parlé de terminer les aigus via une neuvième saison.

J’ai hâte de voir la saison 5 de The Expanse 💪 Casting brillant, excellente histoire et effets spéciaux incroyables. Si vous ne l’avez pas encore regardé, tous les épisodes sont disponibles sur @PrimeVideo @ExpanseOnPrime https://t.co/IWzn6Yf1bh – Emmet Kennedy (@RadioEmmet) 19 août 2020

«Nous avons toujours cru, ne serait-ce pas incroyable, ne serait-ce pas génial quand nous pourrions coller l’atterrissage et aussi livrer un récit que nous aimerions voir. C’est quelque chose dont nous nous asseyons et dont nous discutons », a déclaré Chatham à Inverse lors d’une interview en mai 2020. «J’espère qu’avant d’atteindre 2030, nous avons raconté tout le récit d’Expanse qui comprend tous les livres jusqu’à neuf. J’aimerais avoir la possibilité de terminer l’histoire complète et d’informer The Expanse pendant sa plus grande expression.

