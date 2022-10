The End of Love : ce sera la nouvelle série de Lali Esposito sur Prime Video

Première vidéo

Prime Video se prépare pour la première de la fin de l’amour, la nouvelle série de Lali Esposito. Connaître tous les détails.

© Prime VidéoLali Esposito dans La fin de l’amour

même si le temps passe Lali Esposito Elle reste l’une des actrices les plus emblématiques non seulement en Argentine, mais aussi dans le monde. C’est pourquoi dans chacun de ses nouveaux projets, il reçoit beaucoup de soutien de ses fans. Ceci, bien sûr, surtout quand elle est émue autant que la fin de l’amourla nouvelle série qui sera présentée en première sur Prime Video. Ce sera le 4 novembre prochain que cette production arrivera sur la plateforme pleine d’émotion et de drame.

De quoi s’agit-il? la fin de l’amour Il est basé sur le best-seller du même nom de Tamara Tenenbaum. Pleine de drame et de romance, cette histoire suit Tamara, une philosophe irrévérencieuse de la culture pop, interprétée par Lali Esposito. La jeune femme, après avoir affronté sa propre éducation juive orthodoxe à Buenos Aires, quitte son petit ami pour se rebeller contre le concept traditionnel de romance et contre sa vie religieuse.

Cela génère certaines confusions dans leur vie familiale et dans leur environnement général. Pour cette raison, tout au long de la série, elle peine à montrer qu’elle peut tout faire et qu’elle veut être libre. Sans aucun doute, c’est une histoire émouvante et transcendante qui brisera le moule. Eh bien, en dix épisodes de 30 minutes, ce drame est chargé de montrer une perspective complètement différente et, en même temps, émouvante.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, il convient de noter que la fin de l’amour Il met également en vedette Verónica Llinás, Vera Spinetta, Mike Amigorena, Candela Vetrano, Mariana Genesio Peña et Andrés Gil. Tous, avec Lali Esposito, composent le casting de cette production qui promet déjà d’être l’une des meilleures créations d’Argentine. Eh bien, grâce à son histoire et à son émotion, il a déjà des fans qui l’attendent.

D’autre part, il y a aussi le fait que Lali a composé une chanson exclusive pour cette production. De nom tu danseras ce single appartient à la fiction et, en fait, apparaît dans la bande-annonce, qui donne un aperçu de ce qui va se passer dans l’histoire. Et, cet audiovisuel qui a déjà été lancé a montré ce qui est à venir.

