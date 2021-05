The Elusive Samurai Chapitre 16 Date de sortie, attentes et intrigue

Le manga de The Elusive Samurai a attiré l’attention de tous en très peu de temps. À chaque chapitre, Tokiyuki Hojo apprend une nouvelle leçon. Cependant, dans le chapitre récent, il s’est fait un ami avec un voleur, Kazama Genba. Avec un autre retenue ajouté, qu’est-ce que Suwa Yorishige a prévu de plus pour que Tokiyuki soit à égalité avec Takauji Ashikaga? Nous le découvrirons dans The Elusive Samurai Chapitre 16.

En train de voler la commande, Tokiyuki et Genba ont travaillé ensemble pour brûler l’entrepôt. De plus, leurs doutes l’un sur l’autre ont été dissipés où les deux ont eu le choix de se retourner l’un contre l’autre mais ont plutôt choisi de s’échapper ensemble.

Chapitre 16: The Elusive Samurai

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment Tokiyuki Hojo a pu gagner du temps au nom de Sawa Yorishige et de son sanctuaire. En revanche, Takauji Ashikaga avait très bien joué ses dés ce qui a conduit l’empereur Go Daigo à lâcher prise de son propre fils Moriyoshi Shino. Il a été démis de ses fonctions tandis que Takauji gagnait en renommée. Son immense popularité et ses compétences militaires ont incité tout le monde à l’admirer et tout le monde ne voit pas le démon qui se cache sous ce joli visage.

D’un autre côté, Genba est ivre et ennuie tout le monde avec ses méfaits. Dans le chapitre 16 de The Elusive Samurai, nous verrons Sawa proposer de nouvelles techniques pour entraîner Tokiyuki. De telle sorte qu’un jour il est capable d’accomplir ce que Sawa a prévu dans le sort de Tokuyuki Hoji.

The Elusive Samurai Chapitre 16 Date de sortie

Tout comme les autres chapitres, The Elusive Samura manga Chapter 16 sortira le 16 mai 2021. En cas de retard ou de mise à jour, le chapitre sera mis à jour avec les informations nécessaires.

Où lire The Elusive Samurai Chapter 16?

Le chapitre 16 de The Elusive Samurai est officiellement disponible dans Viz Media, MangaPlus et les sites officiels de Shonen Jump. Les sites Web nécessitent une adhésion pour lire les chapitres. Cependant, vous pouvez lire gratuitement les six derniers chapitres.

À propos de The Elusive Samurai

The Elusive Samurai est tout au sujet d’un jeune héritier du clan Hojo. Nige Jouzu no Wakagimi est le nom japonais du manga. La seule chose dans laquelle Tokiyuki Hojo est le meilleur est de s’enfuir. L’intrigue du manga se déroule dans le Japon féodal à l’époque de Kamakura et Muromachi. Cependant, après la rencontre de Suwa Yorishige, sa vie a changé.

Au lieu de fuir son destin, il est obligé de faire face chaque jour à des défis de vie et de mort. La raison derrière cela est de venger la chute de son clan en raison de la trahison de Takauji Ashikaga qui était l’un des guerriers de confiance et respectés de cette époque. De plus, il était la personne la plus aimée aux yeux du jeune héritier, Tokiyuki Hojo.

