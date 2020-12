‘The Ellen DeGeneres Show’: Matthew McConaughey a appelé Anne Hathaway pour être venue à sa fête d’anniversaire un jour de retard

Matthew McConaughey et Anne Hathaway ont développé une amitié assez étroite depuis leur collaboration sur Interstellaire en 2014. Et leur proximité s’est étendue au-delà du grand écran. McConaughey a dit à Ellen DeGeneres sur Le spectacle Ellen DeGeneres il a invité Hathaway pour sa fête d’anniversaire.

Hathaway s’est présentée prête à faire la fête – mais elle a assisté le mauvais jour. Voici ce qui s’est passé.

Matthew McConaughey et Anne Hathaway sont devenus de grands amis

Matthew McConaughey et Anne Hathaway assistent à l’appel photo «Serenity» d’Aviron Pictures | Amanda Edwards / WireImage

McConaughey et Hathaway ont noué une belle amitié. McConaughey a même déclaré à Variety que Hathaway l’avait «poussé» à devenir le grand acteur qu’il est connu aujourd’hui.

«J’adore travailler avec Anne», a déclaré l’acteur à Variety. «Elle est aussi bonne qu’entre l’action et la coupe, pour mon argent. Elle pose de grandes questions, elle fait ses devoirs, elle se présente préparée. Nous ne sommes pas toujours d’accord – nous aimons être en désaccord! » Il a ensuite ajouté qu’il éprouvait une «bonne résistance» de Hathaway sur le plateau, ce qui l’a rendu meilleur dans son travail.

Hathaway a le même penchant pour McConaughey. Elle a dit à Variety qu’après avoir travaillé ensemble sur Interstellaire, leurs familles ont commencé à se fréquenter en amis. «Nous savions que nous nous aimions pendant Interstellaire, et nous avons établi une confiance, puis nous avons en quelque sorte commencé à sortir du travail – nos familles s’entendaient vraiment bien », a-t-elle expliqué.

McConaughey a dit à Ellen DeGeneres Hathaway était arrivée à sa fête avec un jour de retard

En visitant Le spectacle Ellen DeGeneres, McConaughey a raconté une histoire drôle sur la bévue d’anniversaire de Hathaway. McConaughey organisait une fête pour son anniversaire et il a invité l’acteur et sa famille à célébrer. Mais elle a raté le mémo à la bonne date.

« Il y a une fête, ma fête d’anniversaire, » commença McConaughey. «Elle a été invitée. «Oui, nous y serons. Et mon anniversaire est le 4 novembre, donc nous avons fait la fête ce soir-là. Et je n’ai pas remarqué, mais les Hathaway ne sont pas venus. Le lendemain, réveillez-vous, je pense que j’étais encore dans mon peignoir vers 17h00… et la sonnette retentit. Et voici, c’était Hathaway et son mari.

«Et je regarde, et je suis comme, super, viens», a poursuivi McConaughey. Ce n’est qu’après que Hathaway est arrivée et a versé du vin qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait complètement raté la fête. Néanmoins, McConaughey et Hathaway ont fait la fête jusque tard dans la matinée. «Ma fête d’anniversaire devait durer deux jours», a-t-il ajouté.

Hathaway a donné sa version de l’histoire

Anne Hathaway et Matthew McConaughey | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU

Alors, que s’est-il passé du point de vue de Hathaway? Notes d’agitation Hathaway a expliqué la bévue lors d’un hommage à la Cinémathèque américaine qui lui était dédié.

«Mon mari et moi arrivons en voiture. C’est un dimanche. C’est une belle journée », a expliqué Hathaway.« Il n’y a pas de voitures et nous nous sommes dit: «OK, nous sommes à l’heure. Nous sommes à l’heure pour une fois. Matthew dit: ‘Ouais, tu dois entrer.’ Matthew se retourne encore [with] un sourire et dit: ‘cette fête était la nuit dernière.’ »

Hathaway a ensuite expliqué qu’elle et son mari étaient restés chez McConaughey bouteille après bouteille de vin. «J’ai arrêté de compter après quatre heures, puis je suis allé avec [him] à la fête d’anniversaire surprise de quelqu’un ce soir-là », a-t-elle ajouté. « [He was] tellement bon pour moi et Adam.

Alors que l’erreur d’anniversaire de Hathaway aurait pu être désastreuse, il semble que les deux acteurs ont maintenant une histoire merveilleuse à raconter. Nous aimons leur amitié et avons hâte de voir sur quoi ils collaboreront à l’avenir.

