The Elder Wand in Hogwarts Legacy: Meilleure baguette du jeu, comment l’obtenir

Dans le jeu de rôle L’héritage de Poudlard il y a toutes sortes de lieux, d’objets et de personnes à découvrir que vous connaissez peut-être déjà dans les livres et les films. Mais le fameux baguette de sureauconnue comme la meilleure baguette de tous les temps et l’une des trois reliques de la mort, n’est pas inclu. Eh bien, oui, du moins pas sous la forme légendaire que Dumbledore possédait autrefois.

Parce que théoriquement, vous pouvez M. Ollivanders à Pré-au-Lard obtenez une baguette puissante qui ressemble à la célèbre baguette du L’univers d’Harry Potter. Ce que vous devez faire pour obtenir ce personnel et quelles options vous avez pour l’adapter à vos propres souhaits, vous le découvrirez dans celui-ci Guide.

Hogwarts Legacy: Meilleure baguette du jeu, comment obtenir la baguette Elder

Les sorcières et sorciers en herbe peuvent personnaliser de nombreuses choses dans Hogwarts Legacy en fonction de leurs préférences personnelles salle des envies et vos propres vêtements ne sont que deux exemples parmi tant d’autres. La baguette ne fait pas exception et si vous en prenez une de M. Ollivanders, vous en avez beaucoup différentes options pour sélectionner.

Visuellement, cependant, aucune des options disponibles ne se rapproche de l’apparence du véritable baguette de sureau approche, ce qui peut être un peu frustrant. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez obtenir l’outil puissant, au moins par son nom et aussi visuellement, il vous suffit de participer au test officiel de la baguette magique chez Wizarding World et de donner les bonnes réponses.

Réponse globale sept questions correct, puis liez votre compte Wizarding World au vôtre Compte Warner Bros.pour obtenir le personnel pendant le scénario. Mais cela ne fonctionne que si vous n’avez pas encore reçu votre propre baguette magique dans le jeu, après tout, vous obtiendrez la baguette Elder de M. Ollivanders partie de la mission principale.

Lorsque la meilleure baguette du jeu atterrira enfin entre vos mains, vous n’aurez plus qu’à faire face à deux déviations. D’une part, votre version de l’Elder Wand est naturelle pas aussi puissant que l’originaldeuxièmement, votre version aura un noyau de licorne, un noyau de phénix ou un noyau de dragon, et pas ça Poils de queue sombral comme le modèle.

Vous trouverez ci-dessous les questions auxquelles vous devez répondre pour Elder Wand dans « Hogwarts Legacy » pouvoir obtenir. Les questions et réponses sont sur la page En anglais, mais peut également être affiché en allemand en fonction des paramètres et des plug-ins. Cependant, cela ne change pas l’ordre des questions et les bonnes réponses.

Meilleure baguette de l’héritage de Poudlard : les 7 questions sur Wizarding World

Question 1: Tout d’abord, vous décririez-vous comme…

Tout d’abord, vous décririez-vous comme… Question 2 : Et tes yeux… (Et tes yeux…)

: Et tes yeux… (Et tes yeux…) Question 3 : C’était le jour où tu es né…

: C’était le jour où tu es né… Question #4 : Avez-vous plus la fierté vous-même sur votre …

: Avez-vous plus la fierté vous-même sur votre … Question #5 : Voyageant seul sur une route déserte, vous arrivez à un carrefour. Continuez-vous… (Vous voyagez seul sur une route déserte et arrivez à une intersection. Vous continuez à voyager vers…)

: Voyageant seul sur une route déserte, vous arrivez à un carrefour. Continuez-vous… (Vous voyagez seul sur une route déserte et arrivez à une intersection. Vous continuez à voyager vers…) Questions #6 : Avez-vous le plus peur …

: Avez-vous le plus peur … Question #7: Dans un coffre d’artefacts magiques, lequel choisiriez-vous…

Comme mentionné, l’original Elder Wand a un noyau thestralmais cette option n’est pas disponible pour vous dans Hogwarts Legacy, vous devez donc opter pour l’un des trois autres noyaux décidez de créer votre baguette de sureau personnalisée. Vous trouverez ci-dessous les réponses que vous devez donner pour fabriquer le personnel correspondant.

Meilleure baguette de l’héritage de Poudlard : baguette de sureau avec noyau de licorne

question 1 : N’importe quelle réponse

: N’importe quelle réponse Question 2 : (Bleu bleu

: (Bleu bleu Question 3 : N’importe quelle réponse

: N’importe quelle réponse Question #4 : Intelligence

: Intelligence Question #5 : A droite vers le château

: A droite vers le château Questions #6 : Feu

: Feu Question #7: Bijou scintillant

Meilleure baguette de l’héritage de Poudlard : Elder Wand with Phoenix Core

question 1 : N’importe quelle réponse

: N’importe quelle réponse Question 2 : (Bleu bleu

: (Bleu bleu Question 3 : N’importe quelle réponse

: N’importe quelle réponse Question #4 : Intelligence

: Intelligence Question #5 : A droite vers le château

: A droite vers le château Questions #6 : Obscurité

: Obscurité Question #7: Rouleau de parchemin

Meilleure baguette de l’héritage de Poudlard : Baguette de sureau avec noyau de dragon

question 1 : N’importe quelle réponse

: N’importe quelle réponse Question 2 : (Bleu bleu

: (Bleu bleu Question 3 : N’importe quelle réponse

: N’importe quelle réponse Question #4 : Intelligence

: Intelligence Question #5 : A droite vers le château

: A droite vers le château Questions #6 : Hauteurs

: Hauteurs Question #7: Dague d’argent

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions selon vos propres préférences et lié votre compte Wizarding World à votre compte Warner Bros., vous jouerez au jeu jusqu’à ce que vous obteniez la quête, votre propre baguette chez Mr Ollivanders à Pré-au-Lard ramasser. Vous pouvez maintenant sélectionner, entre autres, la baguette de sureau que vous avez créée vous-même.