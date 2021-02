The Elder Scrolls V: Skyrim Board Game annoncé

Une adaptation sur table de « Skyrim » arrive bientôt. Divertissement Modiphius a annoncé qu’ils faisaient « The Elder Scrolls 5: Skyrim The Board Game », avec l’intention de lancer une campagne de financement participatif chez Game Found plus tard dans l’année.

Peu de détails ont été fournis sur le jeu à part la description de base qu’il serait « Un jeu de plateau d’aventure Skyrim épique pour 1 à 4 joueurs. »

Modiphius est également le créateur de « The Elder Scrolls: Appel aux armes », un jeu d’escarmouche miniature avec une variété de modes coopératifs et compétitifs utilisant des personnages de la populaire franchise de jeux vidéo fantastiques.

La principale nouvelle de l’annonce est que Modiphius vous choisissez de collecter des fonds pour le jeu via GameFound au lieu de Kickstarter. Oui ok Kickstarter est l’éditeur de crowdfunding par défaut pour les éditeurs de jeux de société, GameFound est un site web fondé par Marcin Swierkot, le PDG de l’éditeur de jeux de société Awaken Realms.

Initialement sorti en 2011, « Skyrim » s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires et il est sorti sur deux générations de consoles.

Le jeu en monde ouvert se déroule dans le pays d’inspiration nordique de Skyrim et le joueur a des options de plusieurs cadres allant de la détermination du sort d’un guerre civile controversée jusqu’à ce que vous ayez affaire à un dragon prédit pour détruire le monde.