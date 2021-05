The Elder Scrolls Online PS5 retardé d’une semaine

Gyokuro "perle de rosée", thé vert Japon

Ce thé d'exception est récolté uniquement au printemps, après une période de trois semaines de mise sous ombrière. COMPOSITION Thé vert. Origine : Japon. NOTES DE DEGUSTATION Ses aiguilles d'un vert profond offrent une tasse au goût intense , à la texture onctueuse et aux notes végétales , laiteuses et marines douces. Cette saveur est qualifiée d' Umami par les Japonais. PREPARATION Infusion : 2 à 3 mn Eau : 70°