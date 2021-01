The Elder Scrolls Online: Blackwood est la prochaine grande extension du MMO

Vous en avez assez d’attendre l’arrivée de The Elder Scrolls VI? Vous pouvez toujours emmener ses frères MMO gigantesques faire un tour, qui vient d’annoncer une nouvelle extension gargantuesque pour les joueurs PlayStation à espérer plus tard cette année. The Elder Scrolls Online: Blackwood arrive le 8 juin 2021, ce qui représente un moment clé du conte Gates of Oblivion que Bethesda prévoit de raconter tout au long de l’année à venir. Obtenez une charge de la bande-annonce ci-dessus pour plus de contexte ou même pour simplement admirer l’action.

Situé 800 ans avant les événements de The Elder Scrolls IV: Oblivion, la ville de Leyawiin sera la principale zone centrale du DLC – comprenant également un nouveau système de compagnons. Vous serez en mesure de recruter un PNJ unique et de lui donner ses propres armes et sa propre histoire, créant essentiellement votre propre personnage à vos côtés. Sur le blog PlayStation, le directeur créatif Rich Lambert explique à quoi s’attendre de Blackwood en termes d’histoire. « Cette année, l’histoire que nous racontons concerne essentiellement un accord avec le diable. Il y a longtemps, les Empereurs Longhouse ont conclu un pacte avec Mehrunes Dagon, et c’est aux joueurs de comprendre ce qui se passe et comment arrêter leurs projets. d’avoir atteint l’achèvement. «

L’extension Blackwood peut être précommandée sur le PlayStation Store dès maintenant, offrant aux nouveaux joueurs un pack avec lequel participer ainsi qu’aux vétérans chevronnés un accès direct au DLC lui-même. Le premier vous coûtera 49,99 € / 59,99 € et comprend la version de base de Blackwood aux côtés du jeu de base et de toutes les extensions qui l’ont précédé. Pour ceux qui possèdent déjà tout ce contenu, ils peuvent opter pour la version autonome à 32,99 € / 39,99 € de Blackwood. Une édition collector numérique plus chère comprend diverses montures, animaux de compagnie, tenues et émoticônes.

Avez-vous suivi The Elder Scrolls Online et vous attendez avec impatience cette extension de Blackwood? Ou peut-être voulez-vous l’essayer pour la première fois? Quoi qu’il en soit, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.