The Elder Scrolls 6: Les fans craignent de ne pas pouvoir jouer sur la PS5

Microsoft a finalisé l’achat de Bethesda et certains jeux sortiront exclusivement pour Xbox et PC. Cela prépare les propriétaires de Playstation et Fans de The Elder Scrolls Prendre soin de.

Les fans de Playstation manquent-ils The Elder Scrolls 6?

À propos de l’accord, Phil Spencer de Microsoft déclare:

«C’est la prochaine étape dans la constitution d’une équipe de premier plan de studios de premier plan, un engagement que nous avons envers notre communauté Xbox. Avec l’ajout des équipes de création Bethesda, les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, PC et Game Pass seront le meilleur endroit pour découvrir les nouveaux jeux Bethesda, y compris certains nouveaux titres à l’avenir exclusifs à Xbox et PC-Player. «

Juste la déclaration que certains nouveaux titres dans le futur exclusivement pour PC et Xbox devrait apparaître, a déclenché des discussions dans la communauté. Il y a une peur qu’avec ça The Elder Scrolls 6 pourrait être signifié.

Le jeu de rôle est encore loin d’être sorti. Il ne viendrait alors que pour Xbox Series X / S et bien sûr PC. Une sortie sur PS5 est désormais incertaine, selon Phil Spencer. Il serait absolument concevable que « TES 6 » au moins exclusivement pour Xbox et PC apparaît.

De plus, ce qui arrive au jeu de rôle « Starfield » n’est pas clair. Ce jeu pourrait également être publié exclusivement sur Xbox Series X / S et PC. Cependant, il y a aussi de l’espoir. Parce que Phil Spencer parle de « Quelques nouveaux titres », pas du tout. Il est donc possible que d’autres jeux Bethesda soient publiés sur Playstation.

Il faut maintenant attendre de voir ce que Microsoft et Bethesda annoncent pour les jeux prévus et donc aussi « The Elder Scrolls 6 ». Au moins ça Jeu de tir dans le temps « Deathloop » viendra pour la PS5 et même exclusivement pour l’époque.