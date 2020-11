The Early Romance Brad Pitt marque l’une des plus grandes relations [He’s] Jamais été dans ‘

En ce qui concerne les romances hollywoodiennes, Brad Pitt est bien connu pour deux relations différentes: ses mariages avec Jennifer Aniston et Angelina Jolie. Il a été marié à Aniston pendant cinq ans (de 2000 à 2005) et à Jolie de 2014 à 2016. Cependant, Brangelina était une chose pendant de nombreuses années avant que le duo ne marche dans l’allée. Pitt et Jolie se sont rencontrés sur le tournage de Monsieur et madame. Smith, et leur chimie était évidente pour tous ceux qui étaient assis au théâtre à l’été 2005.

Brad Pitt | Steve Granitz / WireImage

Bien que les relations de Pitt avec Aniston et Jolie soient ses romances dont on parle le plus, il qualifie une relation antérieure de «l’une des meilleures» dans lesquelles il ait été. Et il a continué à ne partager que des mots positifs concernant sa petite amie autrefois. toutes ces années plus tard.

Brad Pitt parle de Juliette Lewis et de « Too Young to Die »

Brad Pitt et Juliette Lewis ont commencé à sortir ensemble après avoir terminé leur film Trop jeune pour mourir en 1990. À l’époque, Juliette Lewis avait 17 ans et Brad Pitt 27 ans, comme l’explique Geo.TV. Malgré la différence d’âge, les deux se sont tout de suite entendus et ont commencé à sortir ensemble; ils étaient ensemble pendant environ trois ans avant de cesser de fumer. Parlant de sa relation avec Lewis, Pitt a déclaré à Vanity Fair:

«J’aime toujours la femme. Il y a un vrai génie là-bas. J’ai passé un bon moment avec elle. C’était l’une des meilleures relations que j’aie jamais eues… »

Pitt et Lewis ont partagé une romance que beaucoup ne vivent pas dans la vie – une histoire qui commence et se termine mais laisse des souvenirs réconfortants dans son sillage. Lewis a également discuté de leur relation de manière positive.

Juliette Lewis sur la datation avec Brad Pitt il y a toutes ces années

Comme le note Geo.TV, Lewis s’est ouvert à The Guardian en 2006 à propos de son ancienne relation avec Pitt. Dit-elle:

«Il n’est plus du tout dans mon univers maintenant. Cela ressemble à une relation de lycée parce que maintenant c’est une personne très célèbre. Je regarde cette personne avec qui j’ai partagé un peu d’histoire. J’espère qu’il trouve le bonheur parce que je l’aimais vraiment. C’est un gars très debout, bien. … C’était ma plus longue relation et nous avons tous les deux perdu notre anonymat ensemble. Lewis | tel que rapporté par Geo.TV

Lewis a expliqué que, bien qu’elle et Pitt ne soient plus dans le même monde, elle souhaite le meilleur pour Pitt. Elle note qu’il était un homme «debout» – un homme qui, selon elle, mérite de trouver l’amour et le bonheur. Lewis a épousé plus tard le skateur et réalisateur professionnel américain Steve Berra en 1999, mais les deux ont divorcé en 2005.