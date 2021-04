The Dragon Prince Saison 4: Tout ce que vous devez savoir sur l’émission fantastique originale de Netflix !!!

Cela fait plus d’un an que nous n’avons pas vu The Dragon Prince pour la dernière fois sur Netflix. En novembre 2020, la troisième saison a été annoncée. Les fans s’attendent depuis à une quatrième saison consécutive. Le prince dragon a été renouvelé pour une deuxième saison, mais, comme beaucoup d’autres œuvres, il a succombé à la pandémie.

La saison 4 de Netflix Original devait être diffusée en mai 2020, mais elle a dû être annulée. Pour la quatrième saison, les scénaristes ont subi un certain nombre de changements. Il y a eu beaucoup de changements dans le calendrier. Et nous voici, en train de déterminer quand la quatrième saison de The Dragon Prince sera présentée en première.

La saison 4 de The Dragon Prince a une date de sortie.

En janvier dernier, le pseudo Twitter de la série a fourni la dernière grande mise à jour sur l’arrivée de la quatrième saison de The Dragon Prince. Il a déclaré que la pandémie avait eu un impact significatif sur le développement et qu’une série de cette ampleur prend beaucoup de temps à se terminer. Les créateurs ont mentionné qu’ils travaillaient actuellement sur des histoires et des scripts ainsi que sur le montage de l’équipe de production.

Ils ont également confirmé qu’ils apporteraient de nouveaux endroits à explorer sur le continent de Xaldia. Les fans ont également été remerciés pour leur patience et leur enthousiasme pour la série jusqu’à présent, selon le communiqué. Comme l’indique la déclaration, aucune date de sortie n’a encore été fixée puisque la quatrième saison est toujours en préparation.

Saison 4 de The Dragon Prince – Complot

La saison 3 de The Dragon Prince a certainement laissé beaucoup de questions sans réponse. Voici quelques-unes des histoires auxquelles nous pouvons nous attendre dans la quatrième saison de Netflix Original avant la sortie du scénario officiel, du synopsis et de la bande-annonce.

Commençons par la conclusion de la troisième saison. On a presque vu les choses se calmer pendant un moment à la fin. Nous avons vu la mère de Zym se réveiller et un lien ravivé entre les elfes et les humains. Aussi, la résurgence de Viren. Claudia, en revanche, est également préoccupée par le sort d’Aaravos.

Selon certains médias, la saison 4 de The Dragon Prince exacerberait la rivalité entre les dragons et les humains. Les humains ont décidé de tuer Dragon Prince et de contaminer les œufs en ajoutant un nouveau successeur.

Étant donné que la déclaration Twitter ci-dessus traite de nouveaux domaines à découvrir, l’expansion du royaume de Xalida est inévitable. La quatrième saison peut également inclure un examen plus approfondi de la relation des elfes Sunfire avec Aaravos.

Starcast:

On sait déjà que le casting principal de The Dragon Prince reviendra pour une quatrième saison de retrouvailles. Callum est joué par Jack DeSena, Rayla est joué par Paula Burrows et Ezran est joué par Sasha Rojen.

Viren, joué par Jason Simpson, Claudia, joué par Racquel Belmonte, Soren, joué par Jesse Inocalla et Luc Roderique pour le roi Harrow de Katolis, ainsi que Kazumi Evans pour la reine Sarai de Katolis et Adrian Petriw pour le commandant Gren, peuvent tous revenir .

