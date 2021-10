The Dragon Prince Saison 4: Prédictions de date de sortie et derniers détails ici

Une nouvelle saison du Dragon Princesaison 4 La quatrième phase très attendue de la série originale Netflix Le voyage du Dragon Prince est actuellement développée par l’équipe de créateurs derrière ce drame fantastique.

Ceux qui aiment la série qui est devenue une franchise ne se plaignent pas de les garder collés pour le moment, cependant, cela ne signifie pas que la pause a été un jeu d’enfant.

C’est le deuxième anniversaire des débuts de la série sur Netflix. Dragon PrinceLa première de la saison 3 sur Netflix le 22 novembre 2019. La saison 4 de l’émission n’arrivera pas sur la plate-forme au moment de la célébration.

Cependant, le créateur Aaron Ehasz s’est assis avec CBR pour parler des livres et des jeux de table dans lesquels la franchise s’est développée, ainsi que de l’endroit où ils se trouvent actuellement dans le développement du quatrième de cette saison.

Deux romans graphiques de Canon qui sortiront dans l’année à venir – The Puzzle House, Bloodmoon Huntress et The Puzzle House – se concentreront respectivement sur les histoires de Rayla, Soren et Claudia.

Les battements du personnage, le contexte historique et la trame de fond qui sont développés dans ces romans fourniront certains des traits de caractère et des décisions dont les fans ont été témoins au cours de la première saison ainsi que la croissance du personnage au cours de la saison 4.

Concernant le développement de la nouvelle saison, Ehasz a ajouté ceci :

Je suis en mesure de vous donner quelques détails sur l’avancée de la production à savoir que tous les épisodes qui seront utilisés dans la saison 4 ont été écrits et enregistrés. Le spectacle est conçu et scénarisé avant d’être réalisé avec l’aide de l’équipe travaillant actuellement chez Bardel Entertainment. Nous sommes sur la bonne voie et sommes constamment émerveillés par de nouveaux arts, des créations musicales et plus encore qui reviennent tous pour lui donner vie. Et l’équipe travaille sans relâche.

Nous espérons avoir quelque chose à partager avec vous dans un proche avenir !

Ehasz a déclaré qu’il serait extrêmement bénéfique pour les téléspectateurs de parcourir Through the Moon, un roman graphique de Dragon Prince se déroulant entre les saisons 3 et 4 avant de regarder la nouvelle saison.

Prédictions de la date de sortie de la saison 4 de Dragon Prince

L’émission a fait des remarques à Ehasz concernant la progression de la saison 4. Nous attendons avec impatience une date de sortie en 2022 pour la quatrième saison du Prince Dragon. Bloodmoon Huntress, une autre histoire axée sur Rayla similaire à Through the Moon mais se déroulant dans le passé du jeune elfe et sera disponible à l’achat le 5 avril 2022.

