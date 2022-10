The Dragon Prince Saison 4 Episode 10 Date de sortie, compte à rebours, spoilers, où regarder

Beaucoup de gens cherchaient vraiment la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Dragon Prince. Les personnes qui aiment regarder des séries animées sont actuellement enthousiasmées par cette animation. Les fans de différentes régions sont très impatients de trouver tous les détails possibles sur cette série. Enfin, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous allons essayer de mettre toutes les informations possibles concernant la date de sortie de The Dragon Prince Saison 4 Episode 10. Si vous voulez connaître d’autres détails à ce sujet comme comment le regarder, la liste des épisodes, les informations sur la distribution, les spoilers et bien plus encore, lisez-le jusqu’à la fin.

C’est une série animée et elle a été créée par Aaron Ehasz et Justin Richmond. Cette série a été réalisée par Villads Spangsberg et Giancarlo Volpe. Elle a été publiée pour la première fois le 14 septembre 2018 et après sa sortie, cette série a réussi à gagner en popularité dans différentes régions du monde. Tous les amateurs d’animation attendent actuellement cette série.

Toute l’histoire de cette série s’est déroulée sur le continent de Xadia. Dans ce monde, la magie provient de six sources primordiales : le Soleil, la Lune, les Étoiles, la Terre, le Ciel et l’Océan. Au fur et à mesure que la série avancera, vous constaterez que la série est pleine de magie et de dragons. Après avoir regardé tous les épisodes précédemment publiés, les fans recherchent la date de sortie de The Dragon Prince Saison 4 Episode 10. Alors laissez-nous savoir à ce sujet dans le paragraphe ci-dessous.

The Dragon Prince Saison 4 Épisode 10 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de The Dragon Prince Saison 4 Episode 10. En fait, tous les épisodes de la saison 4 sortiront le 3 novembre 2022 et dans la saison 4, il n’y aura que 9 épisodes. Pour le prochain épisode de vous devrez attendre la saison 5. Marquez donc simplement la date de sortie de la saison 4 et n’oubliez pas de la regarder après la sortie.

Où diffuser Le Prince Dragon?

Si vous souhaitez regarder cette série en cours, vous pouvez la diffuser sur Netflix et c’est la plateforme de diffusion officielle pour regarder cette série, vous devrez d’abord acheter son abonnement. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser tous ces épisodes ici. Vous pouvez également accéder à tout moment à d’autres séries et films disponibles sur Netflix.

Liste des acteurs

Maintenant, nous allons partager ici la liste des personnes qui ont donné leur voix à vos personnages préférés.

Prince Callum exprimé par Jack De Sena

Rayla exprimée par Paula Burrows

Prince Ezran exprimé par Sasha Rojen

Viren exprimé par Jason Simpson

Claudia exprimée par Racquel Belmonte

Soren exprimé par Jesse Inocalla

King Harrow de Katolis exprimé par Luc Roderique

Reine Sarai de Katolis exprimée par Kazumi Evans

Commandant Gren exprimé par Adrian Petriw

Corvus exprimé par Omari Newton

Ellis exprimé par Nahanni Mitchell

Opeli exprimé par Paula Burrows

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Dragon Prince, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 10 de la saison 4 de The Dragon Prince, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

