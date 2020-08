The Dragon Prince Saison 4: Date de sortie prévue, distribution et intrigue tous les détails que vous devez savoir !!

La saison 4 de Dragon Prince est facilement l’une des saisons les plus attendues d’une websérie animée. The Dragon Prince est une émission de rêve américaine animée par ordinateur sur Netflix. La série a été créée le 24 septembre 2018 par l’esprit d’Aaron Ehasz et de Justin Richmond. Le spectacle se déroule dans un pays fictif de Xadia qui est magique. La magie se décline en six composants: le soleil, la lune, les étoiles, la terre, le ciel et l’océan. C’était une terre où tout le monde réussissait à vivre paisiblement.

D’un autre côté, les gens après avoir été ultra-puissants ont commencé à aspirer la magie des elfes et des dragons. Après avoir vécu séparément pendant 1000 décennies, Viren a tué le roi dragon et aurait ruiné l’œuf de son héritier. Il s’avère que l’œuf n’a pas été détruit et nous recevons le prince dragon, Zym, qui tente de protéger les elfes et les dragons contre le peuple.

Le prince dragon conserve une évaluation à 100% dans Rotten Tomatoes et 8.4 dans IMDb. Le spectacle est un ensemble complet. Vous obtenez l’action, le suspense, l’aventure, le meilleur de l’animation, ainsi que les voix tout en un. Que vous soyez jeune ou plus âgé, cela pourrait vous plaire. Au cas où vous auriez regardé les trois saisons et que vous souhaitiez creuser dans la saison 4 de Dragon Prince, vous êtes au bon endroit.

Que verrez-vous dans la saison 4 de Dragon Prince?

La troisième saison était Holy Moly, inexplicable. Il a réédité chacune des émotions que vous avez pu mettre en bouteille parce que c’était réel, plein de suspens et de bonbon. La saison suivante, nous avons découvert que Viren avait tenté de détruire la planète entière avec des pouvoirs puissants. Rayla se jette avec Viren au sommet de la flèche pour l’en empêcher. Callum conserve Rayla via la magie du ciel, et Claudia fait revivre Viren via la magie noire. En outre, la chenille d’Aaravos est entrée en métamorphose. C’est là que les choses deviennent intrigantes.

La série est vraiment un arc de sept saisons. La quatrième saison est communément appelée terre »; par conséquent, nous observerons le déroulement de facteurs intéressants. Peut-être verrons-nous Zym et son élagage militaire dans la magie de la Terre pour sauver la propriété de Xadia.

Date de sortie de la saison 4 de The Dragon Prince

Il n’y a pas d’annonce officielle faite par les créateurs de l’émission concernant la date de sortie officielle de «Dragon Prince Saison 4». Le retard est dû à la poursuite de la pandémie de coronavirus. Cela a affecté l’industrie globale. En conséquence, ils étaient confrontés à des retards dans l’annonce de la date de sortie.

Néanmoins, la saison chez Dragon Prince a débuté le 14 septembre 2018, bien que la deuxième saison ait été créée le 15 février 2019. La prochaine saison de cette émission a été créée le 22 septembre 2019.

Maintenant, nous ne pouvons que nous attendre à ce que la saison 4 soit très probablement publiée la saison prochaine. Les rumeurs concernant la sortie de la saison quatre ne sont valables que jusqu’à l’annonce officielle de la date de lancement.

