The Dragon Prince Saison 4: Date de sortie, distribution, l’intrigue de la série et nouvelles mises à jour !!

Réalisé par Justin Richmond et par Aaron Ehasz, The Dragon Prince est une émission de télévision animée américaine-canadienne animée sur Internet, la toute première sortie de la saison le 14 septembre 2018, la deuxième le 15 février 2019. Et la saison est arrivée le 22 novembre , 2019.

La date de sortie de Netflix de la saison 4 de Dragon Prince?

Au cours des trois dernières saisons de cette émission et 14 mois ont été diffusés sur Netflix, et les amoureux attendent actuellement l’année. Il y a eu un écart de cinq semaines, tandis qu’entre la deuxième et la troisième saison, il y avait un retard de 9 semaines. Nous n’aurons pas besoin d’attendre beaucoup plus longtemps pour cette série à venir.

Cependant, nous devrons probablement attendre un peu plus longtemps à mesure que le verrouillage augmente à cause du COVID-19, que l’émission pourrait avoir lieu à la fin du début de 2021 ou 2020. Le problème de la reprise est que les ex-employés divulguent sur Twitter la troisième saison de ce La conclusion de Dragon Prince il y a quelque temps. Il est vrai que la saison quatre pourrait également être vue.

CAST de The Dragon Prince Saison 4:

La voix du prince dragon est assez forte, énorme, mais aussi, elle comprend des personnages.

Sasha Rojen comme Ezran

Paula Burrows comme Rayla

Jack De Sena comme Callum

Racquel Belmonte comme Claudia

Erik Dellums comme Aaravos

Adrian Petriw comme commandant Gren

Jesse Inocalla comme Soren

Jason Simpson comme Viren

Kazumi Evans en tant que reine Sarai

Luc Roderique de Katolis comme King Harrow

Rhona Rees comme Nyx

Elle King en tant que Lujanne

Nahanni Mitchell comme Ellis

Jonathan Holmes comme Runaan, Saleer

Chris Metzen comme Avizandum

Vincent Gale comme Ethari

Omari Newton comme Corvus

Tyrone Savage comme Lain

The Dragon Prince Saison 4: Complot

L’histoire tourne autour du monde imaginaire de Xadia qui regorge de forces d’elfes, de dragons et de personnes. Qu’ils découvrent des approches comme la magie noire puisque les humains n’avaient pas certains pouvoirs. Viren un magicien mystérieux et tuer le roi des dragons et a essayé de tuer l’œuf bien qu’il n’ait pas réussi dans son motif.

