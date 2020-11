The Dragon Prince Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et tout savoir !!

Étant donné que la saison 3 de Dragon Prince a été diffusée en novembre 2019, la saison 4 est devenue une émission très attendue. La bonne partie est que la série a déjà été renouvelée pour quatre saisons supplémentaires avec chacune neuf épisodes. Un jeu vidéo se déroulant exactement dans le même monde que la série est en développement.

Cependant, la nouvelle fantastique pour les fans de The Dragon Prince est que Wonderstorm en association avec Bardel Entertainment Inc. produira la saison 4 à la saison 7. Par conséquent, les fans devraient être ravis car la série a été confirmée jusqu’à la saison suivante.

«Nous sommes extrêmement heureux de maintenir cette coopération créative avec Wonderstorm et Netflix et d’étendre cet univers riche à quatre saisons supplémentaires. Je l’ai déjà dit, mais c’est vraiment un partenariat parfait. Wonderstorm a une vision globale avec cette saga, et le succès de Bardel est toujours venu de repousser les limites. Nous sommes ravis de reprendre ensemble cette voie imaginative », a déclaré Tina Chow, vice-présidente directrice du développement et de la production de Bardel.

Date de sortie de la saison 4 de The Dragon Prince

Les fans du monde entier ont anticipé la saison 4 de The Dragon Prince en 2020 car la saison 1 est sortie en 2018 et les saisons 3 et 2 sont sorties en 2019. Il n’y a pas eu de grande interruption entre les saisons. Cependant, la création de la quatrième saison a été gravement affectée par la pandémie actuelle de Covid-19, exactement comme toute autre entreprise de divertissement.

Les fans seront amusés à voir les conflits et les bagarres entre les êtres humains et les dragons dans The Dragon Prince Season 4. Les humains avaient besoin d’une raison pour détruire le prince dragon et ruiner l’œuf avec son successeur. L’histoire tournera autour de la croissance de Xadia et de son propre royaume. Il pourrait également se concentrer sur la connexion entre les elfes Sunfire et Aaravos.

The Dragon Prince Saison 4 Cast

Dragon Prince La saison 4 attirera de nouveaux dragons ainsi que d’autres personnalités. Il verra les célébrités telles que Jack DeSena comme Callum, Sasha Rojen comme Ezran, Jason Simpson (comme Viren), Paula Burrows (comme Rayla), Racquel Belmonte (comme Claudia), Jesse Inocalla (comme Soren), Erik Dellums (comme Aaravo).

L’intrigue de la saison 4 du prince dragon

La saison 4 du prince dragon devrait voir la création de plusieurs dragons d’art pour les quatre autres ressources primaires. Il y aura une personne qui est plus susceptible de jeter un coup d’œil, le dragon d’art de la terre, comme indiqué par le site Web de Visa de Bourse.

