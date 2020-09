The Dragon Prince Saison 4: Date de sortie, distribution et tout ce que vous devez savoir à ce sujet

La saison 4 de The Dragon Prince est l’une des saisons les plus attendues d’une série Web animée. The Dragon Prince est une série animée par ordinateur de rêve américaine sur Netflix. La série est sortie le 24 septembre 2018 par les chefs d’Aaron Ehasz et de Justin Richmond. Le spectacle se déroule dans un pays littéraire de Xadia qui est magique. La magie se décline en six composants: le soleil, la lune, les étoiles, la terre, le ciel et l’océan. C’était une terre où tout le monde réussissait à vivre paisiblement.

Du côté inverse, les hommes et les femmes qui vivent dans le sillage de devenir ultra-puissants ont commencé à sucer la magie des elfes et des dragons. Après avoir résidé individuellement pendant 1000 décennies, Viren a assassiné le prince dragon et aurait ruiné l’œuf de son héritier. Cela finit par que l’œuf n’a pas été détruit, et nous obtenons le prince dragon, Zym, qui tente de protéger les elfes et les dragons de ces individus.

Le prince dragon conserve un test à 100% sur Rotten Tomatoes et 8.4 dans IMDb. Le spectacle est un package complet. Vous recevez du suspense, de l’action, de l’aventure, le meilleur du dessin animé, ainsi que les voix en un seul. Vous êtes jeune ou plus âgé; vous l’aimerez. Si vous avez regardé les trois saisons et que vous avez envie de creuser dans la saison 4 de Dragon Prince, vous êtes à l’emplacement idéal.

Sortie de la saison 4 de The Dragon Prince

Il n’y a pas de déclaration officielle faite par les fondateurs de l’émission concernant la date de sortie officielle de «Dragon Prince Saison 4». Le retard est le résultat de la pandémie continue de coronavirus. Cela a affecté l’industrie complète. Pour cette raison, ils avaient été confrontés à des retards dans l’annonce de la date de sortie.

Maintenant, nous ne pouvions que prévoir que la saison 4 sortira probablement la saison suivante. Les rumeurs concernant le lancement de la quatrième saison ne sont valables que jusqu’à l’annonce officielle de la date de lancement.

Qui sont les acteurs de la voix dans Dragon Prince Saison 4

De nombreux artistes talentueux font partie de cette série Web magique depuis trois saisons, et ils sont très susceptibles de conserver leurs rôles pour la quatrième saison également. Jason Simpson joue Viren, Jack DeSena comme Callum, Racquel Belmonte comme Claudia, Jesse Inocalla comme Soren, Luc Roderique comme King Harrow.

Tracer les informations de la série

Bien qu’il ne puisse y avoir de telle section pour une bande-annonce à ce stade, il n’est pas facile d’anticiper l’intrigue de cette saison suivante car il pourrait s’agir de versions inversées dans le respect de la première saison.

Nous terminons la vérité que la saison qui s’ensuivra pourrait être principalement fondée sur des personnages mythiques ainsi que sur les conjoints au maximum de leur fin de déroute. Cependant, l’individu paranormal de Zyn peut être ressuscité par Claudia collectivement aux côtés de ses forces enchantées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂