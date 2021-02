The Division 2 Dev confirme le contenu supplémentaire plus tard cette année, suite à des spéculations sur l’avenir du jeu

Dans la foulée de la grande mise à jour 12.1 du jeu – sortie sur PS5 et PS4 au début du mois – les joueurs se sont interrogés sur l’avenir de The Division 2. Le support se poursuivra-t-il tout au long de 2021? Y a-t-il du nouveau contenu dans le pipeline? Heureusement pour les fans du jeu de tir de butin, le développeur Massive Entertainment a confirmé qu’il travaillait sur du « contenu supplémentaire », qui devrait sortir plus tard dans l’année.

Dans une déclaration aux fans, le studio écrit: « Aujourd’hui, nous sommes ravis de confirmer qu’il y aura du contenu supplémentaire pour The Division 2 publié plus tard cette année! C’est votre passion et votre soutien continus qui nous permettent de tirer parti de l’expérience de The Division 2. , et nous ne pouvons pas vous remercier assez pour cela. «

Faisant référence aux spéculations entourant l’avenir du jeu, la déclaration continue: « Certains d’entre vous ont remarqué que la mise à jour du titre 12 était à l’origine la dernière mise à jour majeure du titre pour The Division 2, mais grâce à votre soutien continu, nous sommes maintenant au début étapes de développement pour un contenu nouveau. » Plus d’informations arriveront dès que possible, apparemment.

Alors là vous l’avez. La Division 2 sera pleinement prise en charge à l’approche de 2021. Êtes-vous toujours en train de vous frayer un chemin à travers Washington DC et New York? Tenez-vous-en à couvrir dans la section des commentaires ci-dessous.