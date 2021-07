The Director : la nouvelle série Netflix avec une ancienne star de Grey’s Anatomy

La directrice C’est l’une des grandes versions que le service de streaming aura Netflix au mois d’août, avec d’autres séries qui arriveront et que vous pouvez voir faire Cliquez ici. Cette comédie sera la vedette Sandra Oh, que nous connaissons grâce à des rôles populaires comme le Dr Cristina Yang dans Grey’s Anatomy; et Eve Polastri dans la série primée Killing Eve, pour laquelle elle a remporté un Golden Globe et deux SAG Awards.

« À la grande université de Pembroke, le Dr Ji-Yoon Kim devient président et essaie de répondre aux demandes vertigineuses et aux attentes élevées d’un département d’anglais défaillant », avance un premier synopsis d’une première saison qui ne sera composée que de six épisodes, chacune d’une durée d’environ 30 minutes.

Cette production est une création de Amanda pisse et il a été scénarisé par David Benioff et DB Weiss, les showrunners de jeu des trônes, l’une des fictions les plus importantes de ces dernières années. Ils nous emmèneront dans l’histoire d’une femme qui fait face à un défi unique dans sa carrière : diriger le département d’anglais comme l’une des rares personnes de couleur du personnel.

Sandra Oh Il sera dans le rôle titre, après quelques mois de spéculations sur un retour dans Grey’s Anatomy pour la saison 18, mais il l’a finalement démenti mi-mai dans une conversation avec le Los Angeles Times. Le casting est complété par tailleur hollandais (Jeanne Hambing), David morse (Paul Larson), Everly Carganille (Ju-Hee Kim) et Nana Mensah (Yaz McKay). Découvrez la bande-annonce !







+ Quand est-ce que La Director sort en avant-première ?

Comme nous l’avons mentionné précédemment, ce sera l’une des versions les plus importantes de Netflix le mois prochain. En mai les réseaux sociaux ont communiqué une date, mais maintenant on sait que c’était sept jours plus tôt. Par conséquent, la série Le réalisateur sera disponible sur la plateforme à partir du 20 août et non les 27 comme rapporté il y a quelques mois.