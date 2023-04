The Diplomat: à quelle heure commence la série Keri Russell sur Netflix

Netflix

La série La Diplomática, avec Keri Russell, arrive sur Netflix. Ensuite, nous vous dirons à quelle heure il sera disponible dans votre pays.

©NetflixThe Diplomat: à quelle heure commence la première de la série Keri Russell sur Netflix.

la diplomatie C’est l’une des séries les plus remarquables qui viendra au service de streaming Netflix cette semaine et l’un des plus intéressants de la liste présentée précédemment. C’est une production créée par Déborah Cahn et mettant en vedette keri russellreconnue dans le monde entier pour de multiples rôles, mais surtout pour être Elizabeth Jennings dans Les Américains. Ici, nous vous dirons à quelle heure ce titre s’ouvre.

Son intrigue suit Kate Wyler, la nouvelle ambassadrice américaine au Royaume-Uni, bien que sa destination soit censée être l’Afghanistan. Elle se débrouille phénoménalement dans les zones de crise; dans un manoir, pas tellement. Alors que la guerre menace un continent et fait rage sur un autre, il devra apaiser les crises internationales, forger des alliances stratégiques à Londres et s’adapter à un nouveau rôle plus visible auprès du public. Et tout cela en essayant de sauver son mariage avec le diplomate et homme politique vedette Hal Wyler.

+À quelle heure est la première de The Diplomatic sur Netflix

La série la diplomatie sera présenté en première sur la plateforme Netflix ce jeudi 20 avril. Ensuite, son calendrier détaillé par pays :

Mexique, Nicaragua, Costa Rica et El Salvador : 01h00

Colombie, Pérou et Équateur : 02h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Brésil, Uruguay et Chili : 04h00

Espagne: 08h00

keri russell étoiles la diplomatie dans le rôle de Kate Wyler, aux côtés Rufus houle comme Hal Wyler. Le casting de la série est complété par : Ali Ahn, David Gyasi, Ato Essandoh, Rory Kinnear, Miguel Sandoval, Nana Mensah, Michael McKean, Pearl Mackie, Celia Imrie, Penny Downie, Bijam Daneshmand et Jess Chanliau.

Votre showrunner, Déborah Cahna expliqué à propos du thriller: « C’est une émission sur les bonnes personnes qui font de leur mieux pour garder intactes leurs associations mondiales et personnelles sans s’entre-tuer. En diplomatie, vous traitez avec des comportements liés aux règles et aux protocoles, mais en dessous, ce sont des gens qui transpirent, renversent du café sur leurs vêtements et oublier le nom de la personne à qui ils parlent ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?