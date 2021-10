The Devil In Me Will Be Dark Pictures Anthology’s Season One Finale

Abonnez-vous à Push Square sur

Vous avez peut-être déjà entrevu cela après avoir terminé The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, mais Supermassive Games a maintenant publié la bande-annonce officielle de la quatrième entrée de la série, intitulée The Devil In Me. Ceci est présenté comme la finale de la saison 1 de l’anthologie, dont il était initialement censé y avoir huit versements. Nous supposons que la saison deux contiendra quatre autres titres si le développeur s’en tient toujours à ses plans.

Il est difficile de vraiment comprendre de quoi il s’agira réellement. Un personnage qui ressemble à une goule de Fallout propose un monologue sur le fait d’être un artiste assis à une table avec une cigarette à la main. Ensuite, il y a des aperçus d’autres visages dans une chambre à gaz. Votre supposition est aussi bonne que la nôtre, pour être parfaitement honnête. Alors que Man of Medan et Little Hope avaient des prémisses assez évidentes dès le départ, The Devil In Me reste mystérieux pour le moment.

Un communiqué de presse se lit comme suit : « Un groupe de documentaristes reçoit une mystérieuse invitation à une réplique du ‘Murder Castle’ de HH Holmes, le premier tueur en série américain. Ils découvrent bientôt qu’ils sont surveillés, et il y a beaucoup plus en jeu que leurs chiffres d’audience. Entrez dans l’histoire la plus effrayante de l’anthologie à ce jour, où chacun de vos choix détermine une fois de plus qui vit et qui meurt. Regardez avec horreur votre malheureux équipage devenir la proie d’un hôte tordu qui observe chacun de ses mouvements. «

Il sortira probablement l’année prochaine sur PlayStation 5 et PS4, nous en saurons donc plus à l’avenir. Avez-vous apprécié The Dark Pictures Anthology ? Quelle a été votre préférée jusqu’à présent ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.