The Delicious Last Course vend Cup Head à un rythme similaire à celui du jeu original, atteignant le million d’exemplaires en deux semaines

Développeurs de Studio MDHR a parlé de la vente d’un addon important pour le jeu de plateforme run-and-gun sur Twitter, remerciant tous les fans pour leur soutien.

Le DLC se vend à un rythme similaire à celui du jeu original, atteignant le million d’exemplaires en deux semaines. Cependant, Cuphead n’a pas été immédiatement publié sur toutes les plateformes et n’était disponible que sur PC et Xbox lors du lancement.

En l’honneur du million d’exemplaires de The Delicious Last Course, l’équipe a annoncé avoir lancé un tirage au sort de trois consoles – PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Changer. Les joueurs doivent suivre Studio MDHR sur Twitter pour participer au concours et partager la publication.

Lorsque les résultats du tirage sont résumés, ce n’est pas encore spécifié.

Comme les créateurs de Cuphead l’ont mentionné plus tôt, The Delicious Last Course sera la première et la dernière extension du jeu. Au départ, le studio a envisagé la possibilité de faire du DLC une version autonome, mais a estimé qu’il était inutile de le faire.

La sortie du DLC a été repoussée à plusieurs reprises, notamment lors de la pandémie de Covid-19. En conséquence, l’addon est sorti quatre ans après son annonce.

Dans un post précédent La note DLC sur Metacritic est de 91 sur 100, et le prix sur Steam est seulement. The Delicious Last Course for Cuphead est sorti le 30 juin 2022 sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.

Le DLC ajoute une autre île au jeu avec plusieurs boss ; un personnage jouable appelé Golden Calice avec des capacités uniques et plusieurs compétences et armes supplémentaires.

The Delicious Last Course a obtenu en moyenne un score métacritique de 91 sur 100 sur 14 critiques.

Selon l’intrigue du DLC, Cups and Mugs devrait aider la Golden Cup à retrouver sa forme humaine. Pour ce faire, les héros doivent rencontrer le chef Solonkin et faire face aux ennemis sur la nouvelle île.

Dès l’avant-première de The Delicious Last Course, parue début juin, on a appris que la durée du DLC serait de 4 à 5 heures. On ne sait pas combien de boss seront dans l’extension.