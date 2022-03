The Delicious Last Course the Cuphead DLC qui arrivera cette année

Étant l’un des jeux les plus remarquables et les plus influents du monde des jeux vidéo aujourd’hui, il était normal que nous voyions quelque chose de plus que »Cuphead »Eh bien, même si maintenant nous avons déjà la série animée » Le spectacle Cuphead! » pour Netflix, il y a presque quatre ans, nous avons eu l’annonce du contenu téléchargeable »Le Délicieux Dernier Plat ».

Après plusieurs retards dans son développement, le DLC arriverait enfin cette année, avec de nouveaux niveaux et combats contre des ennemis, ainsi que de nouvelles armes, une nouvelle histoire et un nouveau personnage jouable avec des caractéristiques uniques dans son mouvement.

Ce personnage jouera un rôle fondamental dans l’histoire du jeu, puisque nos héros cuphead et mugman Ils la guideront à travers des zones de l’île Inkwell jamais découvertes auparavant, pour une aventure passionnante.

»Cuphead: Le Délicieux Dernier Plat » a reçu sa dernière bande-annonce lors de la cérémonie de Les prix du jeu 2021avec une animation en stop motion avec des modèles en argile de Cuphead, Mugman et le nouveau personnage Mme Caliceoù nos héros prennent un bateau pour naviguer dans des eaux tumultueuses.

Au fur et à mesure que l’animation se déroule, des extraits du jeu apparaissent où nous pouvons voir les combats de boss auxquels les joueurs seront confrontés lorsqu’ils s’aventureront autour de la nouvelle île d’Inkwell.

Vers la fin, la bande-annonce présente également un autre nouveau personnage, Chef Saltbaker, qui préparera des friandises pour les héros principaux, leur permettant d’utiliser des pouvoirs spéciaux contre les boss.

» Cuphead: The Delicious Last Course » présente une histoire différente de celle du jeu original. Ici, Mme Chalice veut être le chef de file, ce qui l’amène à s’aventurer sur une nouvelle île avec Cuphead et Mugman. En cours de route, ils doivent vaincre des boss et collecter des ingrédients pour le chef Saltbaker afin qu’il puisse aider à percer le mystère de la quête de Mme Chalice.

Alors que le DLC comportera une multitude de nouvelles armes et charmes, la plus grande inclusion est l’ajout de Chalice en tant que personnage jouable. Connu à l’origine sous le nom de » The Legendary Calice », il est apparu dans les étapes du mausolée du jeu original.

Dans ce nouvel ajout, Mme Chalice prend désormais une forme jouable avec un ensemble de mouvements retravaillé et de nouvelles capacités, ajoutant de nouvelles expériences de jeu à celles déjà connues dans »Cuphead ».

Le prochain DLC de »Cuphead », arrivera pour PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One et changerle prochain 30 juinet vous devrez posséder le jeu de base pour y jouer.