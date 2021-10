The Dead Zone de Stephen King est sur la liste de souhaits de redémarrage de Jason Blum

Jason Blum est devenu l’un des producteurs incontournables en matière de films d’horreur, et Blumhouse a actuellement un certain nombre de grands films en développement. Comme vous vous en doutez, quand il s’agit du côté obscur du cinéma, il y a un travail d’auteur que tout producteur d’horreur veut sur sa liste ; Stephen King. Alors que Blumhouse produit actuellement une nouvelle adaptation de King’s Allume feu et Christine, Jason Blum a récemment révélé qu’il y a l’un des romans du maître de l’horreur qu’il aurait aimé pouvoir développer, et ce serait l’histoire de 1979, La zone morte.

Comme beaucoup des romans les plus connus de King, La zone morte a déjà été porté à l’écran dans deux itérations précédentes. Le film de David Cronenberg de 1983 présentait une performance stellaire de Christopher Walken dans le rôle principal de Johnny Smith, un homme qui subit un accident de voiture presque mortel qui le plonge dans le coma pendant cinq ans, et à la suite de lésions cérébrales, il se réveille avec le capacité de voir l’avenir d’une personne lorsqu’elle la touche. En plus du film, le roman a également fourni les prémisses de la série de six saisons de 2002, qui a vu Anthony Michael Hall reprendre le rôle.

S’adressant à ComicBook.com, Blum a déclaré: « Nous ne l’avons pas compris, mais j’adorerais faire La zone morte. Ce serait cool, redémarrer cela d’une manière ou d’une autre serait cool. Nous ne l’avons pas, je sais que nous ne l’avons pas. C’est triste que nous ne l’ayons pas, mais nous ne l’avons pas. »

D’après les commentaires, il semble que Blumhouse ait tenté d’obtenir les droits de refaire La zone morte mais a clairement été refusé… pour l’instant. Cependant, nous savons que le paysage de l’industrie change assez rapidement, donc rien n’indique que Jason Blum ne réalisera pas son souhait dans le futur. Pour l’instant cependant, Blum a ses deux adaptations de King en production sur lesquelles se concentrer aux côtés des nombreux autres films et séries à venir dans lesquels sa société est impliquée, tels que Halloween tue, qui sortira en salles et Peacock le 15 octobre.

Jason Blum est producteur de la nouvelle version de Firestarter, avec Zac Efron, Ryan Keira Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes et Gloria Reuben dans l’histoire d’une jeune fille traquée par le gouvernement pour ses capacités pyrocinétiques. Le film a terminé le tournage en juillet, mais il n’y a actuellement aucune date de sortie pour le film. Le personnage principal a été joué par Drew Barrymore dans l’adaptation du roman de 1984, qui mettait également en vedette George C. Scott et David Keith et alors que le film a été mal reçu par la critique et n’a fait qu’un peu plus que son budget de 12 millions de dollars, le remake peut, espérons-le, éviter l’étiquette « ennuyeuse » avec laquelle son prédécesseur était encombré.

L’autre remake de Stephen King de Blumhouse est Christine, l’histoire du meurtrier Plymouth Fury de 1958 qui a été initialement adapté pour l’écran par John Carpenter en 1983. contrairement à Allume feu, Christine a réussi à doubler son budget de 10 millions de dollars et a obtenu des critiques majoritairement positives de la part des critiques, depuis qu’il est devenu l’une des adaptations de King les plus appréciées de la décennie et un classique culte. Le remake scénarisé de Bryan Fuller aura probablement la tâche difficile de reprendre la couronne du film de Carpenter quand il arrivera enfin, mais qui veut dire que nous ne pouvons pas aimer deux versions de l’automobile possédée la plus citée de l’histoire du cinéma. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Blumhouse