The Darkside Detective: A Fumble in the Dark apporte des sensations surnaturelles sur PS5, PS4 la semaine prochaine

Suite de The Darkside Detective, sorti pour la première fois sur Steam en 2017, The Darkside Detective: A Fumble in the Dark apporte ses enquêtes surnaturelles sur PlayStation 5 et PlayStation 4 la semaine prochaine, le 15 avril. Le jeu est une combinaison d’aventures pointer-cliquer, de résolution d’énigmes légères et de blagues stupides.

Voici un aperçu plutôt comique du développeur Spooky Doorway:

6 cas uniques, comme vous n’en avez jamais vu auparavant (pas une garantie)

Utilise à la fois la technologie de pointage et de clic

Musique de Thomas O’Boyle, un compositeur totalement vivant, certainement pas mort-vivant

Rendu de pixels photo-réaliste * (* dépend de votre définition du photo-réalisme)

1 remise postale par client sur les services d’exorcisme pour les hantises résultant du jeu

Un bref récapitulatif des événements de « The Darkside Detective » pour quiconque n’y a pas joué et ne le souhaite pas

Le premier jeu a été très bien accueilli lors de son lancement il y a quelques années, nous avons donc de bons espoirs pour ce suivi. Allez-vous épousseter votre trench-coat et craqueler vos étuis la semaine prochaine? Retrouvez quelques réponses dans la section commentaires ci-dessous.