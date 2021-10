The Dark Pictures : House of Ashes – La liste complète des trophées PS4 / PS5

Avec Maison des Cendres vous plongez dans la troisième partie du L’anthologie des images sombres. En plus de PC, Xbox One et Xbox Series X / S, le jeu d’horreur basé sur la décision peut également être joué sur PS4 et PS5 et peut être utilisé avec le Trophée Platine être completé. Quelles réalisations doivent être débloquées pour cela peuvent être trouvées dans ce qui suit Liste des trophées supprimer.

Tous les trophées PS4 / PS5 dans The Dark Pictures : House of Ashes

Nous les trions tous pour vous 31 Trophées dans la liste suivante, bien sûr platine, or, argent et bronze.

Que dois-je faire pour obtenir du platine ? Comme d’habitude, tout le monde doit opter pour le platine trophées peut être déverrouillé. Après avoir joué à « House of Ashes » une fois, vous pouvez choisir parmi Passer de scène en scène et vous n’avez pas à jouer plusieurs fois dans le jeu.

platine

Obtenez-les tous ! A reçu tous les trophées

or

Voie d’or : Cinq personnages ont survécu à la finale.

: Cinq personnages ont survécu à la finale. Six minutes de nuit : Tous les personnages sont morts dans la finale.

: Tous les personnages sont morts dans la finale. Pas le temps de saigner : Échappez-vous du caveau sans blessures persistantes

: Échappez-vous du caveau sans blessures persistantes Une image complète : Toutes les images trouvées

: Toutes les images trouvées Explorer le passé : Tous les secrets trouvés

: Tous les secrets trouvés Il y a toujours de l’espoir: Histoire solo terminée

argent

Laisse-moi essayer : Trois personnages ont utilisé la lampe UV pour attaquer les créatures.

: Trois personnages ont utilisé la lampe UV pour attaquer les créatures. Tueur : Salim a tué cinq créatures avec sa lance.

: Salim a tué cinq créatures avec sa lance. La déclaration de Randolph Hodgson : Trouvé toutes les parties du journal de Randolph

: Trouvé toutes les parties du journal de Randolph Il ne peut y en avoir qu’un : Un seul personnage a survécu à la finale.

: Un seul personnage a survécu à la finale. Semper fi : Jason est retourné pour sauver Salim, et ils ont tous les deux atteint l’ascenseur.

: Jason est retourné pour sauver Salim, et ils ont tous les deux atteint l’ascenseur. Pertes militaires : Toutes les images encadrées en noir trouvées

: Toutes les images encadrées en noir trouvées présage : Toutes les images encadrées blanches trouvées

: Toutes les images encadrées blanches trouvées Signal fantôme : Eric a ignoré le signal radio de Nick.

: Eric a ignoré le signal radio de Nick. Pas de vieux fer: Balathu a tué deux personnes avec sa lance.

bronze

Deux d’un coup ge secrets : Eric et Rachel sont morts tous les deux dans la même explosion.

: Eric et Rachel sont morts tous les deux dans la même explosion. La chose : Eric a aidé Rachel à guérir son infection.

: Eric a aidé Rachel à guérir son infection. Alors tu es mon technicien Merwin a réparé la radio.

Merwin a réparé la radio. Des preuves éclairantes : Eric a découvert l’effet inattendu de la lampe UV.

: Eric a découvert l’effet inattendu de la lampe UV. Approbation finale : Clarice a tué Eric après qu’elle ait été infectée.

: Clarice a tué Eric après qu’elle ait été infectée. Jusqu’à ce que la mort nous sépare : Rachel a été infectée et a tué Eric, ou Eric l’a tuée.

: Rachel a été infectée et a tué Eric, ou Eric l’a tuée. Tout est bien qui finit bien : Salim est retourné chez son fils.

: Salim est retourné chez son fils. épée et bouclier : Kurum et Balathu ont décidé de se battre ensemble.

: Kurum et Balathu ont décidé de se battre ensemble. Le fusil de Tchekhov : Rachel a utilisé la mitrailleuse.

: Rachel a utilisé la mitrailleuse. Affaire de coeur : Nick a jalonné le vieux guerrier et l’a tué.

: Nick a jalonné le vieux guerrier et l’a tué. À l’envers de l’enfer : Rachel a survécu après avoir statué contre Nick et Eric.

: Rachel a survécu après avoir statué contre Nick et Eric. Oora : Eric et Nick ont ​​eu un moment d’émotion dans l’ascenseur.

: Eric et Nick ont ​​eu un moment d’émotion dans l’ascenseur. Pensez comme un marin : Seules les décisions « de tête » sont prises

: Seules les décisions « de tête » sont prises Nous ne sommes pas seuls : Vous avez terminé le prologue en mode Soirée cinéma

: Vous avez terminé le prologue en mode Soirée cinéma Perdu à jamais : Rachel n’a pas été libérée de son cocon.

: Rachel n’a pas été libérée de son cocon. Visions du passé: Rachel a été témoin de la création des créatures.

Il est particulièrement difficile de ne pas remporter le trophée principal tant convoité, vous avez juste besoin d’un peu plus de souffle et vous devez explorer votre environnement d’un peu plus près avec les objets de collection.

À ce stade, nous recommandons également notre examen détaillé de « House of Ashes ».