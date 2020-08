The Dark Pictures Anthology: Little Hope montre son mode “ histoire partagée ” dans un gameplay étendu

De moins en moins au lancement de Peu d’espoir, la deuxième aventure encadrée dans l’Anthologie Les images sombres, qui est développé par Jeux supermassifs (Jusqu’à l’aube). L’intention de l’étude est de semer la terreur chez les utilisateurs même s’ils jouent en compagnie d’un ami, et c’est pourquoi Bandai Namco a distribué un nouveau vidéo concentré sur cette expérience.

Mode de jeu “Histoire partagée” vous permettra de profiter de l’histoire de Peu d’espoir avec l’aide d’un autre joueur via Internet et en profitant du fait que le salon gamescom 2020 démarré il y a quelques heures, ses créateurs ont proposé un gameplay jusqu’à 25 minutes afin que les utilisateurs aient une idée de ce à quoi il ressemblera.

Dans ce nouvel épisode d’horreur et de style de film, vous devrez Aidez quatre élèves et leur professeur à échapper aux horreurs de la ville abandonnée de Peu d’espoir. Le brouillard est toujours présent dans cet endroit sinistre, et il y a des créatures étranges qui se cachent dans la brume épaisse avec l’intention de ne laisser personne en vie. Pouvez-vous tous les sauver?

L’anthologie des images sombres: Little Hope sera mis en vente à partir du prochain 30 octobre (juste à temps pour la célébration d’Halloween) à la fois pour Playstation 4 comme pour PC et Xbox One. Et ce n’est pas le seul jeu vidéo d’horreur qui Bandai Namco est à jour, car en 2021 vient la suite de Little Nightmares, une aventure qui promet de nous coiffer.

