The Dark Pictures Anthology: Les exigences minimales de Little Hope révélées

Si vous aviez pensé à appeler votre agent immobilier de confiance et à annuler l’achat de ce bel appartement à Monaco pour acheter un PC que vous pourriez faire fonctionner à pleine puissance L’anthologie des images sombres: Little Hope, vous pouvez rejeter cette pensée car l’ordinateur requis ne semble pas être si exigeant.

Le premier volet de ce qui devrait être une anthologie de taille par Jeux supermassifs a été lancé l’année dernière sous le nom Les images sombres: l’homme de Medan et vendu à plus d’un million d’exemplaires.

L’horreur rencontre à nouveau l’exploration dans l’anthologie des images sombres: Little Hope

Ce nouvel épisode de la saga arrivera avec la célébration de plus en plus mondiale de Halloween Et bien sûr, cela apportera beaucoup de terreur et de drame à la fin de l’année.

Pour ceux qui se demandaient quelles seraient les exigences pour pouvoir jouer au titre sur PC, la plateforme Steam a déjà publié les exigences que l’ordinateur demande et, à vrai dire, elles sont presque identiques à celles du premier opus de la saga, un à savoir:

Exigences minimales:

Processeur 64 bits.

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits

Processeur: Intel Core i5-3470 ou AMD FX-8350.

Processeur: Intel Core i5-3470 ou AMD FX-8350. Mémoire: 8 Go de RAM.

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou AMD Radeon HD 8570.

DirectX: version 12.

Réseau: connexion Internet haut débit.

Stockage: 80 Go d’espace disponible.

Exigences recommandées:

Processeur 64 bits.

Système d’exploitation: Windows 10 64 bits.

Processeur: Intel Core i5- 8400 ou AMD Ryzen 5 1600.

Mémoire: 8 Go de RAM.

Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580.

DirectX: version 12.

Réseau: connexion Internet haut débit.

Stockage: 80 Go d’espace disponible.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope sort le 30 octobre sur Xbox One PC et Playstation 4.