The Dark Pictures Anthology : House of Ashes Spooks PS5, PS4 en octobre

Juste à temps pour Halloween, le prochain chapitre de The Dark Pictures Anthology, House of Ashes, va (vous faire) sauter sur PlayStation 5 et PS4 à partir du 22 octobre. Comme pour les versements précédents, il y aura un mode en ligne à deux joueurs et une option multijoueur local conviviale, en plus de l’expérience solo standard.

« À l’ombre des montagnes du Zagros, une unité militaire est sous le feu des forces irakiennes », taquine le communiqué de presse. « L’échange de tirs qui en résulte provoque un tremblement de terre où les deux parties tombent dans les ruines d’un temple sumérien enterré. Avec toutes les communications coupées, nos protagonistes sont piégés dans un monde souterrain terrifiant qu’ils doivent naviguer pour s’échapper – ignorant que quelque chose d’ancien et de mal s’est réveillé dans l’ombre et a trouvé une nouvelle proie à chasser.

Une édition collector de Pazuzu sera disponible au lancement, comprenant une figurine, des autocollants, une épingle et une impression artistique. Un triple pack est également en préparation, regroupant les trois jeux de la série jusqu’à présent. Et enfin, si vous pré-commandez, vous aurez un accès anticipé au Curator’s Cut, « ouvrant des scènes auparavant indisponibles avec différents personnages et résultats jouables ».