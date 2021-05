The Dark Pictures Anthology: Gameplay de House of Ashes révélé

Bandai Namco l’a taquiné, et maintenant les premiers clips de gameplay pour The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sont ici. Une bande-annonce met fortement l’accent sur les différences entre la coupe théâtrale et la coupe du conservateur, soulignant comment une scène peut changer en fonction du positionnement et du contexte entre les deux modes. La troisième entrée dans The Dark Pictures Anthology est toujours prévue pour cette année, mais aucune date ferme n’a encore été donnée. Au moins huit minutes de jeu intégrées ci-dessus sont là pour servir d’apéritif avant que cette révélation ne se produise.

Des images décrivent l’intrusion d’une escouade de l’armée dans une sorte de bunker souterrain en Irak, mais il y a des monstres qui les attendent dans l’ombre. Ashley Tisdale de Musique de lycée stars de la renommée dans le jeu. Aimez-vous ce que vous voyez? Une grande amélioration par rapport à Man of Medan et Little Hope? Partagez vos propres pensées dans les commentaires ci-dessous.