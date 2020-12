« The Dark Knight Rises »: De quoi Christopher Nolan s’est-il inspiré pour le personnage de Bane?

Ce n’est un secret pour personne que chaque artiste, créateur audiovisuel ou écrivain met quelque chose de lui-même dans chacune de ses œuvres. Pour le public occasionnel, cela pourrait être quelque chose qui passe inaperçu à leurs yeux et souvent ce n’est même pas intentionnel de la part de la personne qui a créé l’œuvre en question. S’il y a un cinéaste actif aujourd’hui qui a des traits fortement marqués dans son travail, c’est bien Christopher Nolan.

A plus d’une occasion, des personnes proches de lui assurent que la façon de marcher, de s’habiller ou même de parler appartient totalement à celle du réalisateur. Lors d’une conversation avec Josh Horowitz sur le podcast « Happy Sad Confused », le réalisateur a fait remarquer que des personnages comme Leonardo DiCaprio dans « Début« Y Robert Pattinson dans « Principe« Ils ont un certain style qui pourrait être considéré comme » Nolanesco « .

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le nouveau Grinch de Matthew Morrison est inspiré du Joker de Joaquin Phoenix

« J’ai été tease à ce sujet dans le passé », a commenté le cinéaste. «Fait intéressant, je pense que oui, que vous regardiez Kyle MacLachlan avec David Lynch dans ‘Velours bleu ‘ qui lève le cou, je pense qu’il y a une légère et nuisible tendance chez les acteurs à voir dans le réalisateur où en tant qu’écrivain, ils sont capables de se mettre un peu d’eux-mêmes dans quelque chose et de bâtir là-dessus ».

Ce serait à ce moment-là où Nolan souligne que l’interprétation de Fléau, en un sens, il est basé sur lui-même. « Mais dans l’esprit de À M il y a des impulsions et des influences complexes entremêlées qui ont en quelque sorte une voix en elle », commente le cinéaste. Nola assure qu’aucune des influences du rôle de Pattinson dans « Principe«Était lié à lui.

Le cinéaste continuerait à parler de son expérience lorsqu’il parlait avec Hardy, assurant que même huit ans après la sortie du film, l’appréciation pour la performance de l’acteur n’a pas été pleinement appréciée par le grand public.

«Il n’y a pas de filet de sécurité pour aucun de ces gars et À MJe veux dire, ce qu’il a fait avec ce personnage devrait être pleinement apprécié. C’est une performance extraordinaire et vraiment incroyable. La voix, la relation entre le simple fait de voir ses yeux et ses sourcils ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Muppet Christmas Carol »: Ils trouvent un fragment manquant du film

Nolan Il commente que de nombreuses discussions ont eu lieu sur la façon dont le masque devrait être et ce qu’il devrait cacher. Révèle que Robuste Il a commencé à bouger ses sourcils et a demandé que ce soit son moyen de performance.

«Faisons en sorte que les gens le voient. Beaucoup l’ont sûrement vu dans le film, c’est presque comme un sourcil « Brandonesque » (pour Marlon Brando), exprimant toutes sortes de choses monstrueuses, c’est vraiment une belle performance », conclut-il.